Путин поручил утвердить графики газификации СНТ

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Президент России Владимир Путин поручил руководству регионов обеспечить бесплатную газификацию садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Список поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

По поручению президента руководство регионов должно к 1 августа организовать проведение собраний в СНТ, чтобы принять решение об их газификации. К этому же сроку нужно утвердить графики подключения участков. Обо всех результатах руководство регионов обязано проинформировать правительство.

О расширении программы социальной газификации на садоводческие некоммерческие товарищества Путин объявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию в феврале. «Люди годами, порой из поколения в поколение, обихаживают свои земельные участки, а сейчас строят там дома, в которых можно жить круглый год. Но подключиться к сетям не могут», — отметил президент.

Программа социальной газификации была запущена в 2021 году. Она позволяет бесплатно подводить газ к границам земельных участков граждан. Этим правом могут воспользоваться собственники земель, находящихся в границах газифицированных населенных пунктов.