Путин поручил утвердить графики газификации СНТ
Президент России Владимир Путин поручил руководству регионов обеспечить бесплатную газификацию садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Список поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.
По поручению президента руководство регионов должно к 1 августа организовать проведение собраний в СНТ, чтобы принять решение об их газификации. К этому же сроку нужно утвердить графики подключения участков. Обо всех результатах руководство регионов обязано проинформировать правительство.
О расширении программы социальной газификации на садоводческие некоммерческие товарищества Путин объявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию в феврале. «Люди годами, порой из поколения в поколение, обихаживают свои земельные участки, а сейчас строят там дома, в которых можно жить круглый год. Но подключиться к сетям не могут», — отметил президент.
Программа социальной газификации была запущена в 2021 году. Она позволяет бесплатно подводить газ к границам земельных участков граждан. Этим правом могут воспользоваться собственники земель, находящихся в границах газифицированных населенных пунктов.
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