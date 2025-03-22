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Военная операция на Украине ,  
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На Украине призвали граждан не публиковать видео пролетов F-16

Сюжет
Военная операция на Украине

Воздушные силы (ВС) Украины призвали граждан не публиковать видеозаписи пролетов боевой авиации, в частности истребителей F-16. Такое заявление ведомство выпустило на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Особую угрозу представляют видеозаписи пролета военной авиации в прифронтовых районах (в частности истребителей F-16) с указанием геолокации, примечательными ориентирами или объектами», — говорится в публикации.

Даже несколько секунд видео в открытом доступе могут стать важными разведданными, подчеркнули в ВС.

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Алексей&nbsp;Месь

F-16 — американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения. Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия обещали передать Украине в общей сложности около 80 таких военных самолетов. По данным Forbes, к марту ВСУ было передано 18 истребителей.

Киев получил первые из обещанных ему странами НАТО истребителей F-16 из Нидерландов в июле 2024 года. В декабре президент страны Владимир Зеленский сообщил о поставке второй партии — от Дании.

В марте 2025 года начальник управления коммуникаций командования украинских воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Украина получила «не совсем новые модели» американских истребителей F-16 и что они не могут полноценно противостоять российским Су-35.

Россия осуждает любую помощь Запада Киеву, считая, что она затягивает конфликт и не может повлиять на его исход.

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истребители F-16 Военная операция на Украине военно-воздушные силы
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