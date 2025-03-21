В Ростовской области ночью сбили БПЛА
Средства противовоздушной обороны (ПВО) в Ростовской области ночью 21 марта пресекли попытку атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Ночью атака БПЛА была успешно отражена нашими подразделениями противовоздушной обороны в Миллеровском районе», — написал он в своем телеграм-канале.
Губернатор уточнил, что обошлось без пострадавших, разрушений также зафиксировано не было.
По данным «Ростов-на-Дону онлайн», МЧС около 01:00 мск 21 марта разослало местным жителям сообщение, что по региону объявили беспилотную опасность.
С начала специальной военной операции российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины.
Так, 17 марта, российские средства ПВО отразили атаку беспилотников в Тарасовском и Чертковском районах Ростовской области.
Читайте РБК в Telegram.
США заявили о подготовке Китая к «орбитальному бою»
Президент Финляндии предложил вооружить Украину «до зубов»
Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона. Видео
Названа самая счастливая страна в мире
La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз
Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук
Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Главой МОК впервые избрали женщину
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов