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Военная операция на Украине ,  
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В Ростовской области ночью сбили БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в Ростовской области ночью 21 марта пресекли попытку атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Ночью атака БПЛА была успешно отражена нашими подразделениями противовоздушной обороны в Миллеровском районе», — написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что обошлось без пострадавших, разрушений также зафиксировано не было.

По данным «Ростов-на-Дону онлайн», МЧС около 01:00 мск 21 марта разослало местным жителям сообщение, что по региону объявили беспилотную опасность.

В Ростовской области отразили атаку БПЛА
Политика
Фото:Минобороны России / Global Look Press

С начала специальной военной операции российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины.

Так, 17 марта, российские средства ПВО отразили атаку беспилотников в Тарасовском и Чертковском районах Ростовской области.

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Теги
Ростовская область беспилотники ПВО Юрий Слюсарь
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