Над четырьмя российскими регионами за ночь сбили 43 дрона
Ночью ПВО уничтожила над регионами России 43 украинских беспилотника, сообщает Министерство обороны.
Больше всего было сбито над Волгоградской областью — 34 дрона. Власти ранее сообщили, что ночью беспилотники пытались атаковать Калачевский район области, их нейтрализовали. По словам губернатора Андрея Бочарова, никто не пострадал, однако обломки беспилотников повредили хозяйственные объекты на территории одного из частных домов.
Еще по четыре дрона уничтожили над Ростовской и Курской областями, один — над Белгородской, рассказали в Минобороны.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что ночью средства ПВО успешно отразили атаку в Миллеровском районе. Никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировали.
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