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Военная операция на Украине ,  
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Над четырьмя российскими регионами за ночь сбили 43 дрона

Минобороны: ПВО за ночь сбила 43 беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России / Global Look Press
Фото: Минобороны России / Global Look Press

Ночью ПВО уничтожила над регионами России 43 украинских беспилотника, сообщает Министерство обороны.

Больше всего было сбито над Волгоградской областью — 34 дрона. Власти ранее сообщили, что ночью беспилотники пытались атаковать Калачевский район области, их нейтрализовали. По словам губернатора Андрея Бочарова, никто не пострадал, однако обломки беспилотников повредили хозяйственные объекты на территории одного из частных домов.

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Политика

Еще по четыре дрона уничтожили над Ростовской и Курской областями, один — над Белгородской, рассказали в Минобороны.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что ночью средства ПВО успешно отразили атаку в Миллеровском районе. Никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировали.

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Минобороны Военная операция на Украине беспилотники атака дронов Волгоградская область Ростовская область
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