Кинокритика Екатерину Барабаш обвинили в распространении фейков об армии
Журналистку и кинокритика Екатерину Барабаш, которую накануне задержали в Москве, обвинили в распространении фейков о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК), сообщает Следственный комитет.
Как заявили в ведомстве, Барабаш разместила на своей странице в соцсети публикации, в которых «содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации на территории другого государства», они находились в открытом доступе.
В СК заявили, что с журналисткой «проведены следственные действия». Во время допроса она признала вину, заявили следователи.
Сын кинокритика Юрий написал в Facebook (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и зарещена), что меру пресечения его матери позже 26 февраля рассмотрит Дорогомиловский суд.
Ранее сын Барабаш предположил, что задержание могло быть связано с профессиональной деятельностью кинокритика и ее гражданской позицией — она выступает против военных действий на Украине.
Екатерина Барабаш — дочь советского и российского литературоведа Юрия Барабаша, автор множества рецензий. Она работала в ряде российских СМИ, в том числе в «Независимой газете», Forbes и «Интерфаксе». В 2016 году Барабаш рассказывала, что ее уволили из агентства из-за критики власти. В последнее время журналистка сотрудничала с изданием Republic (признано иноагентом, после внесения в реестр в 2021 году не стало продлевать свидетельство о регистрации СМИ в Роскомнадзоре).
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