Кинокритика Екатерину Барабаш обвинили в распространении фейков об армии

Кинокритика и журналистку задержали 25 февраля, ей вменяют публикацию «заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил на территории другого государства». В СК заявили, что Барабаш признала вину

Екатерина Барабаш (Фото: ekaterina.barabash / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Журналистку и кинокритика Екатерину Барабаш, которую накануне задержали в Москве, обвинили в распространении фейков о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК), сообщает Следственный комитет.

Как заявили в ведомстве, Барабаш разместила на своей странице в соцсети публикации, в которых «содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации на территории другого государства», они находились в открытом доступе.

В СК заявили, что с журналисткой «проведены следственные действия». Во время допроса она признала вину, заявили следователи.

Сын кинокритика Юрий написал в Facebook (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и зарещена), что меру пресечения его матери позже 26 февраля рассмотрит Дорогомиловский суд.

Ранее сын Барабаш предположил, что задержание могло быть связано с профессиональной деятельностью кинокритика и ее гражданской позицией — она выступает против военных действий на Украине.

Екатерина Барабаш — дочь советского и российского литературоведа Юрия Барабаша, автор множества рецензий. Она работала в ряде российских СМИ, в том числе в «Независимой газете», Forbes и «Интерфаксе». В 2016 году Барабаш рассказывала, что ее уволили из агентства из-за критики власти. В последнее время журналистка сотрудничала с изданием Republic (признано иноагентом, после внесения в реестр в 2021 году не стало продлевать свидетельство о регистрации СМИ в Роскомнадзоре).