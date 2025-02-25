В Москве задержали кинокритика Екатерину Барабаш

Екатерина Барабаш (Фото: ekaterina.barabash / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Москве задержали журналистку, кинокритика Екатерину Барабаш, сообщил ее сын Юрий в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). О задержании журналистки также сообщают «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы

Обстоятельства задержания и причины неизвестны, отметил ее сын. По мнению Юрия Барабаша, это могло произойти из-за профессиональной деятельности его матери — она сотрудничает с Republic (издание признано иноагентом в 2021 году, после этого оно не стало продлевать свидетельство о регистрации СМИ в Роскомнадзоре) — и ее «гражданская позиция»

По его данным, Барабаш находится в Дорогомиловском межрайонном следственном отделе Следственного комитета.

РБК обратился за комментарием в СК России.

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