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Военная операция на Украине ,  
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Мирный житель погиб при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Один человек погиб, двое пострадали при атаках беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, удар пришелся на хутор Добрино Ракитянского района. Один мужчина скончался на месте от полученных травм, второй получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения, его госпитализировали.

Еще один мужчина пострадал в районе хутора Лобковка Валуйского округа. Его также доставили с осколочными непроникающими ранениями грудной клетки и осколочными ранениями ног в районную больницу.

Кроме того, добавил Гладков, при атаке украинских дронов в регионе были повреждены более десяти транспортных средств, инфраструктурный объект связи, а также загорелась сухая трава.

Трое жителей Белгородской области пострадали при атаке дронов ВСУ
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

До этого в ночь на 21 марта средства ПВО уничтожили над регионами России 43 украинских беспилотника, в том числе один — над территорией Белгородской области.

Накануне ВСУ атаковали Краснояружский и Ракитянский районы Белгородской области, в результате три местных жителя получили ранения, в частности, минно-взрывные травмы и баротравмы.

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Вячеслав Гладков Белгородская область раненые погибший
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