Путин обсудил с эмиром Катара сотрудничество на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, политики обсудили двустороннее сотрудничество, а также ситуацию в Сирии и секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в своем телеграм-канале.
В администрации президента отметили, что стороны договорились наращивать инвестиционные связи, расширять сотрудничество в сферах промышленности, энергетики, транспорта и логистики, культуры и спорта.
Политики также обсудили ситуацию в Сирии. Российский и катарский лидеры договорились кооперировать ради «стабилизации социально-экономической обстановки в стране в нынешний переходный период, оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу».
Путин и Аль Тани также выразили озабоченность возобновлением боевых действий в секторе Газа и договорились содействовать деэскалации напряженности.
Катар выступает посредником в переговорах между Израилем и ХАМАС. Так, в январе 2025 года именно при посредничестве Дохи враждующие стороны спустя 15 месяцев войны подписали соглашение о прекращении огня и постепенном освобождении заложников. Позже, спустя почти два месяца, боевые действия возобновились.
Арабское государство также оказывает содействие воссоединению российских и украинских детей со своими семьями. В феврале 2025 года глава МИДа Сергей Лавров побывал с визитом в столице Катара Дохе.
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