Путин обсудил с эмиром Катара сотрудничество на Ближнем Востоке

Тамим бен Хамад Аль Тани и Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, политики обсудили двустороннее сотрудничество, а также ситуацию в Сирии и секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в своем телеграм-канале.

В администрации президента отметили, что стороны договорились наращивать инвестиционные связи, расширять сотрудничество в сферах промышленности, энергетики, транспорта и логистики, культуры и спорта.

Политики также обсудили ситуацию в Сирии. Российский и катарский лидеры договорились кооперировать ради «стабилизации социально-экономической обстановки в стране в нынешний переходный период, оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу».

Путин и Аль Тани также выразили озабоченность возобновлением боевых действий в секторе Газа и договорились содействовать деэскалации напряженности.

Катар выступает посредником в переговорах между Израилем и ХАМАС. Так, в январе 2025 года именно при посредничестве Дохи враждующие стороны спустя 15 месяцев войны подписали соглашение о прекращении огня и постепенном освобождении заложников. Позже, спустя почти два месяца, боевые действия возобновились.

Арабское государство также оказывает содействие воссоединению российских и украинских детей со своими семьями. В феврале 2025 года глава МИДа Сергей Лавров побывал с визитом в столице Катара Дохе.