Лавров прибыл с визитом в Катар
Глава МИДа Сергей Лавров прибыл с визитом в столицу Катара Доху, передает корреспондент РБК.
Катар выступает посредником между Израилем и ХАМАС, и именно в Дохе должны пройти переговоры по второму этапу перемирия, начавшемуся 19 января.
Арабское государство также оказывает содействие воссоединению российских и украинских детей со своими семьями, последние подобные обмены прошли в посольстве Катара в Москве 13 и 14 февраля. Наконец, Доха долгое время поддерживала оппозиционные силы, которые пришли к власти в Сирии в начале декабря.
Ранее, 23 февраля, Лавров посетил Анкару, а 25 февраля успел побывать с официальным визитом в Тегеране. Он провел переговоры с руководством обеих стран.
На повестке предшествующих встреч российского министра находились как вопросы двусторонних отношений, так и региональная проблематика, включая палестино-израильский конфликт и сирийское урегулирование. Кроме этого, стороны обсудили конфликт на Украине и российско-американские переговоры в Эр-Рияде, которые прошли 18 февраля.
Читайте РБК в Telegram.
Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% весь 2025 год. Прогноз ВТБ
Жерара Депардье могут исключить из Союза кинематографистов России
Как спасли выброшенную туристом с обрыва кошку в Ялте. Видео
В Домодедово задержали 60-летнего «жениха» с кольцом за 22 млн руб.
Напавшие на генконсульство РФ в Марселе попали на камеры видеонаблюдения
Новый глава «Роскосмоса» уволил еще двух своих заместителей
В Полтаве демонтировали памятник Петру I
В МВД возбудили новое дело из-за хищения российских вагонов на Украине
Взрыв прогремел в генконсульстве РФ в Марселе. Подробности
Renault должна будет возместить «АвтоВАЗу» около 112,5 млрд руб
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов