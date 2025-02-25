Лавров прибыл с визитом в Катар

Сергей Лавров (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Глава МИДа Сергей Лавров прибыл с визитом в столицу Катара Доху, передает корреспондент РБК.

Катар выступает посредником между Израилем и ХАМАС, и именно в Дохе должны пройти переговоры по второму этапу перемирия, начавшемуся 19 января.

Арабское государство также оказывает содействие воссоединению российских и украинских детей со своими семьями, последние подобные обмены прошли в посольстве Катара в Москве 13 и 14 февраля. Наконец, Доха долгое время поддерживала оппозиционные силы, которые пришли к власти в Сирии в начале декабря.

Ранее, 23 февраля, Лавров посетил Анкару, а 25 февраля успел побывать с официальным визитом в Тегеране. Он провел переговоры с руководством обеих стран.

На повестке предшествующих встреч российского министра находились как вопросы двусторонних отношений, так и региональная проблематика, включая палестино-израильский конфликт и сирийское урегулирование. Кроме этого, стороны обсудили конфликт на Украине и российско-американские переговоры в Эр-Рияде, которые прошли 18 февраля.