 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Лавров прибыл с визитом в Катар

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Глава МИДа Сергей Лавров прибыл с визитом в столицу Катара Доху, передает корреспондент РБК.

Катар выступает посредником между Израилем и ХАМАС, и именно в Дохе должны пройти переговоры по второму этапу перемирия, начавшемуся 19 января.

Арабское государство также оказывает содействие воссоединению российских и украинских детей со своими семьями, последние подобные обмены прошли в посольстве Катара в Москве 13 и 14 февраля. Наконец, Доха долгое время поддерживала оппозиционные силы, которые пришли к власти в Сирии в начале декабря.

Лавров прибыл с визитом в Тегеран
Политика

Ранее, 23 февраля, Лавров посетил Анкару, а 25 февраля успел побывать с официальным визитом  в Тегеране. Он провел переговоры с руководством обеих стран.

На повестке предшествующих встреч российского министра находились как вопросы двусторонних отношений, так и региональная проблематика, включая палестино-израильский конфликт и сирийское урегулирование. Кроме этого, стороны обсудили конфликт на Украине и российско-американские переговоры в Эр-Рияде, которые прошли 18 февраля.

Читайте РБК в Telegram.

Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% весь 2025 год. Прогноз ВТБ

Жерара Депардье могут исключить из Союза кинематографистов России

Как спасли выброшенную туристом с обрыва кошку в Ялте. Видео

В Домодедово задержали 60-летнего «жениха» с кольцом за 22 млн руб.

Напавшие на генконсульство РФ в Марселе попали на камеры видеонаблюдения

Новый глава «Роскосмоса» уволил еще двух своих заместителей

В Полтаве демонтировали памятник Петру I

В МВД возбудили новое дело из-за хищения российских вагонов на Украине

Взрыв прогремел в генконсульстве РФ в Марселе. Подробности

Renault должна будет возместить «АвтоВАЗу» около 112,5 млрд руб

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Катар Сергей Лавров визит
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Лавров прибыл с визитом в Тегеран
Политика
Лавров договорился поддерживать с Турцией диалог по Украине
Политика
Лавров встретился с главой МИД Турции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,94 (-1,58) Инвестиции, 18:24 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 86,63 (-1,57) Инвестиции, 18:24
В Москве задержали кинокритика Екатерину БарабашПолитика, 22:01
«Работа» vs «семья и отдых»: опыт основателя гастропроекта DVK farmРБК и WEY, 22:00
Киев и Вашингтон согласовали сделку по минеральным ресурсам Украины⁠Политика, 21:56
«Спартак» второй раз в сезоне КХЛ разгромил СКА и вышел в плей-оффСпорт, 21:55
Дроны ВСУ атаковали сразу четыре населенных пункта в Белгородской областиПолитика, 21:47
Рубио счел несерьезными требования Зеленского о ядерном оружииПолитика, 21:39
Как Россия пытается восстановить свое влияние в СирииПолитика, 21:35
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Из ведомства Маска в знак протеста уволились более 20 сотрудниковПолитика, 21:27
«Динамо» обыграло лидера КХЛ в 600-м матче Кудашова и вышло в плей-оффСпорт, 21:19
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 21:16
Лавров прибыл с визитом в КатарПолитика, 21:15
Власти Абхазии поручили усилить контроль на границе с РоссиейПолитика, 21:14
У нескольких российских футбольных агентов прошли обыскиСпорт, 20:59
Blue Origin отправила группу туристов в суборбитальный полетТехнологии и медиа, 20:52