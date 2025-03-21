Правительство Украины одобрило закон о реформе профобразования

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

На Украине останутся всего два типа профессионального образования — колледжи и учебные центры, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, на котором был одобрен новый законопроект «О профессиональном образовании».

«Вместо 18 типов учреждений профессионального образования появятся два. Это будет профессиональный колледж и учебный центр. А получатели профессионального образования получат статус студентов и курсантов», — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что правительство планирует увеличить финансовую автономию учреждений профессионального образования и усилить их взаимодействие с бизнесом через совместные инвестиционные проекты.



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