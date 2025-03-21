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Политика ,  
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Правительство Украины одобрило закон о реформе профобразования

Шмыгаль: вместо 18 типов учреждений профобразования появятся два
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

На Украине останутся всего два типа профессионального образования — колледжи и учебные центры, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, на котором был одобрен новый законопроект «О профессиональном образовании».

«Вместо 18 типов учреждений профессионального образования появятся два. Это будет профессиональный колледж и учебный центр. А получатели профессионального образования получат статус студентов и курсантов», — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что правительство планирует увеличить финансовую автономию учреждений профессионального образования и усилить их взаимодействие с бизнесом через совместные инвестиционные проекты.

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Фото:Andrew Harnik / Getty Images


Теперь законопроект должна рассмотреть Верховная рада. Для принятия закона нужно, чтобы за него проголосовало большинство депутатов.

Действующий закон «О профессиональном (профессионально-техническом) образовании» был принят в 1998 году и предусматривает существование 18 типов учреждений профессионального образования, в том числе профессионально-техническое училище (ПТУ).

С 2027 года на Украине начнут внедрять новый, «профильный» формат обучения в 10–12-х классах, что подразумевает сокращение числа обязательных предметов и более углубленное изучение профильных.

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Украина Денис Шмыгаль ПТУ образование профессиональное образование
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