Бедроса Киркорова похоронили в Москве на Троекуровском кладбище

Похороны Бедроса Киркорова на Троекуровском кладбище, Москва, 21 марта 2025 года (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В Москве на Троекуровском кладбище похоронили народного артиста России Бедроса Киркорова, передает корреспондент ТАСС.

Могила певца расположена на 21-м участке, который называют аллеей деятелей искусств. Рядом находятся места захоронений народного артиста России Бориса Клюева, модельера Валентина Юдашкина.

Прощание проходило в большом траурном зале Троекуровского кладбища. На него пришли, в том числе, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, официальный представитель МИД Мария Захарова, народный артист Григорий Лепс, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, сын артиста, шоумен Филипп Киркоров и другие, включая родных и близких.

Филипп Киркоров также выступил с речью, сказав, что его отец «прожил долгую и счастливую жизнь», проделал большой творческий путь.

Бедрос Киркоров умер 18 марта в Москве из-за остановки сердца. Ему было 92 года. Он родился в 1932 году в болгарском городе Варна в армянской семье, в начале 1960-х годов переехал в Москву. Бедрос Киркоров записал около 50 песен на радио и выступал с такими известными артистами, как его сын Филипп Киркоров, Тамара Гвердцители и Иосиф Кобзон. В 1992 году он был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2012 году стал народным артистом.