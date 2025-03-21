Бедроса Киркорова похоронили в Москве на Троекуровском кладбище
В Москве на Троекуровском кладбище похоронили народного артиста России Бедроса Киркорова, передает корреспондент ТАСС.
Могила певца расположена на 21-м участке, который называют аллеей деятелей искусств. Рядом находятся места захоронений народного артиста России Бориса Клюева, модельера Валентина Юдашкина.
Прощание проходило в большом траурном зале Троекуровского кладбища. На него пришли, в том числе, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, официальный представитель МИД Мария Захарова, народный артист Григорий Лепс, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, сын артиста, шоумен Филипп Киркоров и другие, включая родных и близких.
Филипп Киркоров также выступил с речью, сказав, что его отец «прожил долгую и счастливую жизнь», проделал большой творческий путь.
Бедрос Киркоров умер 18 марта в Москве из-за остановки сердца. Ему было 92 года. Он родился в 1932 году в болгарском городе Варна в армянской семье, в начале 1960-х годов переехал в Москву. Бедрос Киркоров записал около 50 песен на радио и выступал с такими известными артистами, как его сын Филипп Киркоров, Тамара Гвердцители и Иосиф Кобзон. В 1992 году он был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2012 году стал народным артистом.
Читайте РБК в Telegram.
США заявили о подготовке Китая к «орбитальному бою»
Президент Финляндии предложил вооружить Украину «до зубов»
Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона. Видео
Названа самая счастливая страна в мире
La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз
Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук
Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Главой МОК впервые избрали женщину
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов