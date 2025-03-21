В Москве началось прощание с Бедросом Киркоровым

Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК

На Троекуровском кладбище началось прощание с певцом Бедросом Киркоровым, передает корреспондент РБК.

Похороны певца пройдут тут же.

Бедрос Киркоров умер 18 марта в Москве. Ему было 92 года. «Я больше не ребенок», — писал его сын, певец Филипп Киркоров. Бедрос Киркоров умер из-за остановки сердца.

Бедрос Киркоров, родившийся 2 июня 1932 года в болгарском городе Варна в армянской семье, был советским и болгарским певцом СССР. В начале 1960-х годов он переехал в Москву и поступил в ГИТИС, что стало началом его успешной карьеры на советской эстраде.

С 1966 года Киркоров участвовал в эстрадной программе «Мелодия друзей», где выступал вместе с артистами из социалистических стран под аккомпанемент Государственного эстрадного оркестра РСФСР под руководством Леонида Утесова. Вскоре он начал сольные выступления с программой «София — Москва, Москва — София», став первым советским певцом, использовавшим оркестровую фонограмму в своих выступлениях.

В 1970-х и начале 1980-х годов Киркоров был солистом Московской областной филармонии, а с 1984 года — Новгородской областной филармонии им. А.С. Аренского. Он также сотрудничал с оркестром русских народных инструментов им. В.Г. Бабанова. Среди его известных песен — «Алеша», «Судьба», «Я люблю тебя, Россия» и «Песня о Калитине».

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Киркоров записал около 50 песен на радио и выступал с такими известными артистами, как его сын Филипп Киркоров, Тамара Гвердцители и Иосиф Кобзон. В 1992 году он был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2012 году стал народным артистом. Его вклад в культуру отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом «За честь и достоинство».