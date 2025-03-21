Филипп Киркоров произнес речь на прощании с отцом
Народный артист России Филипп Киркоров выступил с речью на церемонии прощания со своим отцом Бедросом Киркоровым в Москве. Кадры выступления певца опубликовал ТАСС.
По словам Фидиппа Киркорова, его отец «прожил долгую и счастливую жизнь», проделав большой творческий путь.
Киркоров-старший умер 18 марта в возрасте 92 лет. По словам представительницы сына исполнителя Филиппа Екатерины Успенской, причиной смерти стала остановка сердца.
Артиста похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве,
Бедрос Киркоров родился в июне 1932 года в Болгарии, в начале 1960-х годов он переехал в Москву и поступил в ГИТИС. Киркоров прославился как эстрадный певец, в частности, солировал в Московской областной филармонии и Новгородской областной филармонии.
Певцу было присвоено звание народного артиста России, его также награждали орденами «За заслуги перед Отечеством» II степени и «За честь и достоинство». По словам представителя российского МИДа Марии Захаровой, Киркоров-старший внес большой вклад в развитие отношений между Россией и Болгарией.
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