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Филипп Киркоров произнес речь на прощании с отцом

Филипп Киркоров перед началом церемонии прощания с певцом Бедросом Киркоровым на Троекуровском кладбище,&nbsp;Москва. 21 марта 2025 года
Филипп Киркоров перед началом церемонии прощания с певцом Бедросом Киркоровым на Троекуровском кладбище, Москва. 21 марта 2025 года (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Народный артист России Филипп Киркоров выступил с речью на церемонии прощания со своим отцом Бедросом Киркоровым в Москве. Кадры выступления певца опубликовал ТАСС.

По словам Фидиппа Киркорова, его отец «прожил долгую и счастливую жизнь», проделав большой творческий путь.

Киркоров-старший умер 18 марта в возрасте 92 лет. По словам представительницы сына исполнителя Филиппа Екатерины Успенской, причиной смерти стала остановка сердца.

Артиста похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве,

Прощание с Бедросом Киркоровым

Бедрос Киркоров родился в июне 1932 года в Болгарии, в начале 1960-х годов он переехал в Москву и поступил в ГИТИС. Киркоров прославился как эстрадный певец, в частности, солировал в Московской областной филармонии и Новгородской областной филармонии.

Певцу было присвоено звание народного артиста России, его также награждали орденами «За заслуги перед Отечеством» II степени и «За честь и достоинство». По словам представителя российского МИДа Марии Захаровой, Киркоров-старший внес большой вклад в развитие отношений между Россией и Болгарией.

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Филипп Киркоров

певец, актер, шоумен
30 апреля 1967 года
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В Москве началось прощание с Бедросом Киркоровым
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Бедроса Киркорова похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище
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