Тело пропавшей финалистки конкурса «Миссис Бурятия» опознали по кольцу
Родственники пропавших в Улан-Удэ Сэсэг Буиновой и Станислава Норбоева опознали их тела. Об этом сообщили местные издания «Ариг Ус» и UlanMedia. Поиски продолжались почти год: вечером 11 апреля 2024 года Буинова и Норбоев уехали на автомобиле, а потом бесследно исчезли.
За несколько дней до исчезновения Буинова стала финалисткой конкурса «Миссис Бурятия — 2024». Ее родственники рассказали, что опознали тело девушки по кольцу на пальце.
По данным следствия, Буинова и Норбоев уехали в направлении улицы Домостроительной и затем пропали. Автомобиль, в котором они находились, через три дня был найден на окраине города. В нескольких километрах оттуда позже обнаружили личные вещи Буиновой и Норбоева.
По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело. В ходе обработки маршрута движения автомобилей потерпевших и подозреваемого лица был установлен гаражный массив, где могли быть сокрыты их тела.
СК по Бурятии 18 марта 2025 года сообщил, что в заброшенном пустующем гараже в Улан-Удэ были обнаружены два трупа — мужчины и женщины.
В МВД Бурятии «Ариг Ус» сообщили, что генетическую экспертизу тел еще не проводили, ее начнут пocлe того, как специалисты установят дaтy и пpичины cмepти.
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