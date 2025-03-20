Мать пропавшей в Дубае украинской модели рассказала о расследовании

Мария Ковальчук (Фото: соцсети)

Полиция расследует обстоятельства исчезновения украинской модели Марии Ковальчук, которую ранее нашли в больнице в Дубае в тяжелом состоянии. Об этом сообщила мать девушки Анна Ковальчук, пишет украинское издание «Эспрессо.Запад».

По словам матери, ее дочь перенесла в больнице сложные операции.

Уроженка Львова модель Мария Ковальчук пропала 11 марта, в день, когда она должна была вылететь в Таиланд. Через неделю ее подруга рассказала в соцсети X, что последний раз девушку видели 9 марта, в день ее 20-летия, на вечеринке в обществе молодых людей якобы из «модельного бизнеса».

На следующий день Ковальчук сообщила родителям, что отправится к мужчинам в отель, а потом перестала выходить на связь. По словам матери, голос дочери был растерянным, отмечает телеграм-канал Shot.

19 марта Ковальчук нашли на обочине дороги с переломами рук, ног и позвоночника, она была полностью обездвижена и не может говорить. Ее родные предполагают, что девушку похитили и несколько дней насиловали, после чего выбросили на улицу.

По данным «Эспрессо.Запад», модель прибыла в Дубай 15 февраля, она приняла участие в международной акции «Boris for Peace!», посвященной политологу Борису Кагарлицкому (Минюст России признал его иноагентом), которого в России осудили на пять лет по обвинению в «оправдании терроризма».

Вечеринки «у шейхов» — один из способов заработка для девушек, особенно активно на них зовут русскоговорящих моделей из стран СНГ, пишет Shot. За присутствие на таком мероприятии предлагают от $500. По информации телеграм-канала, который пишет со ссылкой на чаты моделей, часто после подобных вечеринок девушки попадают в рабство.