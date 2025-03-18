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В Улан-Удэ нашли останки пропавшей финалистки конкурса «Миссис Бурятия»

Фото: СУ СК России по Республике Бурятия
Фото: СУ СК России по Республике Бурятия

Сотрудники следственных органов Бурятии обнаружили в заброшенном пустующем гараже в Улан-Удэ два трупа, предварительно принадлежащих пропавшим без вести год назад мужчине и женщине. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Республике Бурятия.

Как сообщил «Коммерсантъ», это Сэсэг Буинова и Станислава Норбоев, пропавшие без вести в апреле 2024 года. За несколько дней до исчезновения Сэсэг Буинова стала финалисткой конкурса «Миссис Бурятия — 2024», получив титул «Мисс топ-модель».

По данным следствия, 11 апреля 2024 года вечером они вместе уехали в направлении улицы Домостроительной города Улан-Удэ и затем бесследно исчезли. По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело. В ходе обработки маршрута движения автомобилей потерпевших и подозреваемого лица был установлен гаражный массив, где могли быть сокрыты их тела.

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Фото:МЧС Амурской области

После схода верхнего слоя снега, в ходе повторного осмотра гаражного массива следователи обнаружили два трупа, предварительно принадлежащих пропавшим без вести год назад Буиновой и Норбоеву.

По информации источников «Коммерсанта», в тот вечер Буинова подрабатывала на такси. В ее машину на парковке возле супермаркета подсел знакомый 26-летний Станислав Норбоев, через некоторое время в автомобиль сел еще один мужчина, личность которого пока не установлена, после чего машина выехала с парковки.

Внедорожник со скрученными номерами удалось обнаружить спустя три дня на окраине Улан-Удэ. В дальнейшем в нескольких километрах от этого места были найдены личные вещи Буиновой и Норбоева со следами их крови.

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Бурятия пропавшие без вести Следственный комитет уголовное дело
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