В Улан-Удэ нашли останки пропавшей финалистки конкурса «Миссис Бурятия»
Сотрудники следственных органов Бурятии обнаружили в заброшенном пустующем гараже в Улан-Удэ два трупа, предварительно принадлежащих пропавшим без вести год назад мужчине и женщине. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Республике Бурятия.
Как сообщил «Коммерсантъ», это Сэсэг Буинова и Станислава Норбоев, пропавшие без вести в апреле 2024 года. За несколько дней до исчезновения Сэсэг Буинова стала финалисткой конкурса «Миссис Бурятия — 2024», получив титул «Мисс топ-модель».
По данным следствия, 11 апреля 2024 года вечером они вместе уехали в направлении улицы Домостроительной города Улан-Удэ и затем бесследно исчезли. По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело. В ходе обработки маршрута движения автомобилей потерпевших и подозреваемого лица был установлен гаражный массив, где могли быть сокрыты их тела.
После схода верхнего слоя снега, в ходе повторного осмотра гаражного массива следователи обнаружили два трупа, предварительно принадлежащих пропавшим без вести год назад Буиновой и Норбоеву.
По информации источников «Коммерсанта», в тот вечер Буинова подрабатывала на такси. В ее машину на парковке возле супермаркета подсел знакомый 26-летний Станислав Норбоев, через некоторое время в автомобиль сел еще один мужчина, личность которого пока не установлена, после чего машина выехала с парковки.
Внедорожник со скрученными номерами удалось обнаружить спустя три дня на окраине Улан-Удэ. В дальнейшем в нескольких километрах от этого места были найдены личные вещи Буиновой и Норбоева со следами их крови.
Читайте РБК в Telegram.
Путин и Трамп начали телефонный разговор
В США допустили возможность признать Крым российским
Трамп может включить Одессу в повестку мирных переговоров
Госдума заявила о неисполнении кабмином поручения Путина по животным
Прохоров назвал решение суда по Renaissance угрозой банковской системе
Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия
Курс доллара упал ниже 81 руб. впервые почти за два года
Комика задержали по делу об оскорблении участника военной операции
Застрявшие на МКС астронавты отправились на Землю. Видео
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов