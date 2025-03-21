Совкомбанк объяснил платежи, за которые Британия оштрафовала юрфирму HSF

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Платежи, за которые Великобритания оштрафовала юридическую компанию Herbert Smith Freehills (HSF), осуществлялись за полисы страхования жизни для сотрудников российского офиса в пользу страховой компании «Совкомбанк Жизнь», сообщили РБК в банке.

Там отметили, что платежи были сделаны по трем отдельным счетам.

Сама страховая компания не находится под британскими санкциями, но они распространились по правилу 50% контроля со стороны Совкомбанка, добавили в кредитной организации.

Накануне Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) оштрафовало дочерний офис HSF в Москве на £465 тыс. ($602,7 тыс.).

HSF Moscow — дочерний офис британской юридической фирмы HSF London. Окончательно структура покинула Россию 31 мая 2022 года.

По данным ведомства, штраф связан с шестью платежами HSF Moscow на общую сумму £3,9 млн со счетов подпавших под санкции Альфа-банка, Совкомбанка и Сбербанка.