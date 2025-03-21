 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Пожар на складе в Марий Эл локализовали на 10 тыс. кв. м

Пожар на складе в Марий Эл локализовали на 10 тыс. кв. м
Video

В Марий Эл пожарные локализовали возгорание на площади 10 тыс. кв м на складе в поселке Приволжский, сообщила пресс-служба МЧС России в своем телеграм-канале.

По данным региональной прокуратуры, возгорание произошло на территории завода по производству пластмассовых плит.

«Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой», — говорится в сообщении МЧС.

Двое пожарных пострадали при взрыве на нефтебазе в Краснодарском крае
Общество
Фото:Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Ранее днем в МЧС сообщили, что 54 пожарных с 16 единицами техники начали тушить открытое горение на двух тысячах квадратах. Тогда в министерстве уточнили, что пострадавших нет.

В начале марта в Подмосковье загорелся склад с пластиковой продукцией. Пожар начался в деревне Большое Буньково, огонь охватил территорию 9 тыс. кв. м. Пламя тушили 25 пожарных с десятью единицами техники.

Читайте РБК в Telegram.

США заявили о подготовке Китая к «орбитальному бою»

Президент Финляндии предложил вооружить Украину «до зубов»

Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона. Видео

Названа самая счастливая страна в мире

La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз

Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Марий Эл пожар заводы
Материалы по теме
Двое пожарных пострадали при взрыве на нефтебазе в Краснодарском крае
Общество
На юге Москвы возник пожар в многоэтажном доме
Общество
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани сократилась до 3,7 тыс. кв. м
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 92,46 (+1,64) Инвестиции, 07:33 Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 84,4 (+1,55) Инвестиции, 07:33
Ферма на ферме. В Карачаево-Черкесии снова обнаружили черных майнеровКрипто, 15:53
Пожар на складе в Марий Эл локализовали на 10 тыс. кв. мОбщество, 15:51
Филипп Киркоров произнес речь на прощании с отцомОбщество, 15:44
Как ЦБ сохранил ключевую ставку на рекордном уровне. ИнфографикаФинансы, 15:44
Время, дети, авто: три совета от бизнесменов, как организовать отдыхРБК и WEY, 15:41
Bloomberg назвал компоненты снарядов, с которыми у ЕС большие проблемыПолитика, 15:39
МИД получит 750 млн руб. на проведение песенного «Интервидения»Политика, 15:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Фальков сообщил о низком качестве иностранных студентов в РоссииОбщество, 15:33
Ruban, Vereja, Gapanovich и еще 7 показов Московской недели модыСтиль, 15:32
Захарян впервые потерял в стоимости после перехода в испанский клубСпорт, 15:32
Европейскую ассоциацию винодельческих компаний впервые возглавила женщинаВино, 15:32
Президент Литвы заявил о готовности направить войска на УкраинуПолитика, 15:29
Где купить квартиру «на вырост»: обзор 9 районов Москвы с ведущими вузамиНедвижимость, 15:27
Аналитики оценили зрелость российских поставщиков средств виртуализацииОтрасли, 15:25