Пожар на складе в Марий Эл локализовали на 10 тыс. кв. м
В Марий Эл пожарные локализовали возгорание на площади 10 тыс. кв м на складе в поселке Приволжский, сообщила пресс-служба МЧС России в своем телеграм-канале.
По данным региональной прокуратуры, возгорание произошло на территории завода по производству пластмассовых плит.
«Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой», — говорится в сообщении МЧС.
Ранее днем в МЧС сообщили, что 54 пожарных с 16 единицами техники начали тушить открытое горение на двух тысячах квадратах. Тогда в министерстве уточнили, что пострадавших нет.
В начале марта в Подмосковье загорелся склад с пластиковой продукцией. Пожар начался в деревне Большое Буньково, огонь охватил территорию 9 тыс. кв. м. Пламя тушили 25 пожарных с десятью единицами техники.
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