Президент Литвы Науседа заявил о готовности направить войска на Украину

Президент Литвы заявил о готовности направить войска на Украину

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Литва готова отправить своих военных на Украину после прекращения огня, заявил в интервью Bloomberg TV президент страны Гитанас Науседа.

«Моя страна готова оказать необходимую поддержку. Мы говорим о вполне конкретной численности наших военных, но все страны коалиции должны взять на себя обязательства по оказанию такой поддержки», — сказал он.

Науседа не уточнил, сколько военнослужащих готова выделить Литва для «миротворческой миссии».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Эмманюэль Макрон в начале марта представили свой план урегулирования конфликта на Украине. Вторая фаза инициативы предполагает размещение в стране миротворческого контингента.

В середине марта The Times сообщила, что европейские страны планируют направить на Украину «около 10 тыс. человек» в качестве миротворцев.

Российские власти категорически против размещения миротворцев из стран НАТО в соседнем государстве. В российском МИДе отметили, что целью этой инициативы является разогрев конфликта, она требует «согласия обеих сторон» и необходимости «говорить о первопричинах».