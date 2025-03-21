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Военная операция на Украине ,  
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Президент Литвы заявил о готовности направить войска на Украину

Президент Литвы Науседа заявил о готовности направить войска на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Литва готова отправить своих военных на Украину после прекращения огня, заявил в интервью Bloomberg TV президент страны Гитанас Науседа.

«Моя страна готова оказать необходимую поддержку. Мы говорим о вполне конкретной численности наших военных, но все страны коалиции должны взять на себя обязательства по оказанию такой поддержки», — сказал он.

Науседа не уточнил, сколько военнослужащих готова выделить Литва для «миротворческой миссии».

Стармер заявил о прояснении сроков отправки миротворцев на Украину
Политика
Фото:army.mod.uk

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Эмманюэль Макрон в начале марта представили свой план урегулирования конфликта на Украине. Вторая фаза инициативы предполагает размещение в стране миротворческого контингента.

В середине марта The Times сообщила, что европейские страны планируют направить на Украину «около 10 тыс. человек» в качестве миротворцев.

Российские власти категорически против размещения миротворцев из стран НАТО в соседнем государстве. В российском МИДе отметили, что целью этой инициативы является разогрев конфликта, она требует «согласия обеих сторон» и необходимости «говорить о первопричинах».

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Гитанас Науседа Литва Украина
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