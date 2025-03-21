Президент Литвы заявил о готовности направить войска на Украину
Литва готова отправить своих военных на Украину после прекращения огня, заявил в интервью Bloomberg TV президент страны Гитанас Науседа.
«Моя страна готова оказать необходимую поддержку. Мы говорим о вполне конкретной численности наших военных, но все страны коалиции должны взять на себя обязательства по оказанию такой поддержки», — сказал он.
Науседа не уточнил, сколько военнослужащих готова выделить Литва для «миротворческой миссии».
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Эмманюэль Макрон в начале марта представили свой план урегулирования конфликта на Украине. Вторая фаза инициативы предполагает размещение в стране миротворческого контингента.
В середине марта The Times сообщила, что европейские страны планируют направить на Украину «около 10 тыс. человек» в качестве миротворцев.
Российские власти категорически против размещения миротворцев из стран НАТО в соседнем государстве. В российском МИДе отметили, что целью этой инициативы является разогрев конфликта, она требует «согласия обеих сторон» и необходимости «говорить о первопричинах».
Читайте РБК в Telegram.
США заявили о подготовке Китая к «орбитальному бою»
Президент Финляндии предложил вооружить Украину «до зубов»
Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона. Видео
Названа самая счастливая страна в мире
La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз
Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук
Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Главой МОК впервые избрали женщину
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов