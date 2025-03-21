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Политика ,  
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Отец Маска рассказал, что в детстве его сын дружил с чернокожими слугами

Эррол Маск
Эррол Маск (Фото: Esa Alexander / Reuters)

Предприниматель Илон Маск не является расистом, потому что дружил с «чернокожими слугами», которые работали в его семье в детстве, заявил газете The Washington Post его отец.

Эррол Маск, 79-летний отец предпринимателя, в комментарии изданию рассказал, что его дети, выросшие в Южной Африке в эпоху апартеида, «не увлекались [этой] политической чепухой».

«Мы жили в стране, где уважали законы, где практически не было преступности. У нас было несколько чернокожих слуг, которые были их [детей] друзьями», — написал Эррол в электронном письме в The Washington Post в ответ на вопросы о враждебном отношении его сына к инициативам по разнообразию, равенству и инклюзивности.

Эррол Маск также заявил, что однажды Илон посетил концерт, посвященный борьбе против апартеида, и этим выразил свое неодобрение политической и общественной системе, основанной на расовой сегрегации.

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Илон Маск

Маск курирует департамент эффективности правительства в администрации Дональда Трампа.

В 2024 году Маск заявил, что политика, основанная на принципах равенства и инклюзивности, сравнима с творчеством британского писателя, автора антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла из-за наличия в ней противоречий и дискриминации.

«Конечно, «разнообразие, равенство и инклюзивность» — все это красивые слова, но на самом деле они означают дискриминацию по признакам расы, пола, сексуальной ориентации и противоречат принципу оценки по заслугам. Поэтому я думаю, что это в корне антисемитично», — сказал Маск. В этом контексте бизнесмен призвал быть осторожнее «с любыми словами, которые звучат так, будто взяты из книги Джорджа Оруэлла».

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, советник Трампа
28 июня 1971 года
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