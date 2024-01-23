 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Маск сравнил политику «многообразного» найма с антиутопией Оруэлла

Маск указал на дискриминацию в политике найма, основанной на многообразии
Илон Маск считает, что политика найма, основанная на многообразии, равенстве и инклюзивности, содержит дискриминацию по признакам расы, пола и сексуальной ориентации, а также противоречит принципу оценки кандидата по его заслугам
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Lukasz Glowala / Reuters)

Владелец соцсети X (ранее Twitter) Илон Маск заявил, что политика найма, основанная на многообразии, равенстве и инклюзивности, сравнима с творчеством британского писателя, автора антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла из-за наличия в ней противоречий и дискриминации.

«Конечно, «разнообразие, равенство и инклюзивность» — все это красивые слова, но на самом деле они означают дискриминацию по признакам расы, пола, сексуальной ориентации и противоречат принципу оценки по заслугами. Поэтому я думаю, что это в корне антисемитично», — приводит слова Маска европейская версия газеты Politico. В этом контексте бизнесмен призвал быть осторожнее «с любыми словами, которые звучат так, будто взяты из книги Джорджа Оруэлла».

Интервью Маска последовало после критики в адрес X о массовом распространении разжигающих ненависть высказываний. В ноябре 2023 года сам Маск спровоцировал возмущение после публичного согласия с твитом, в котором утверждалось, что еврейские общины «насаждают именно ту диалектическую ненависть, которую хотят, чтобы люди перестали использовать против них», пишет Politico.

Маск с сыном посетил Освенцим на фоне обвинений в антисемитизме
Общество
Илон Маск (второй справа)
Газета отмечает, что поездка Илона Маска в концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше позволила ему опровергнуть обвинения в антисемитизме. Вместе с тем он воспользовался возможностью порассуждать о политике «Разнообразие, равенство и инклюзивность». Ранее он утверждал, что соответствующие инициативы в Boeing и United Airlines сделали авиаперелеты менее безопасными, заключает Politico.

The Washington Post писала, что во время визита в Польшу Маск возложил венок к Стене смерти и принял участие в богослужении у мемориала. Отвечая на обвинения в антисемитизме, предприниматель ранее заявлял, что «нет ничего более далекого от правды», а также обещал подать в суд на проект Media Matters, который утверждал о его поддержке «антисемитской теории заговора».

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Илон Маск США наем
Материалы по теме
Илон Маск назвал «далекими от правды» обвинения в антисемитизме
Политика
Илон Маск заявил о возможности гражданской войны в Европе
Политика
Илон Маск показал первые результаты работы его проекта в области ИИ Grok
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 95,89 (-0,5) Инвестиции, 22 янв, 16:51 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 87,97 (-0,62) Инвестиции, 22 янв, 16:51
Число заявивших о взятых в долг деньгах россиян сократилось на 18% Общество, 14:56
«Становится более неформатным»: что происходит с рынком недвижимости РБК и Яндекс Реклама, 14:51
Патриарх Кирилл призвал запретить мобилизацию отцов с тремя детьми Общество, 14:43
«Сбер» рассказал, как мошенники воруют деньги компаний через мессенджеры Финансы, 14:36
В Таиланде задержали пятерых россиян во время игры в покер Общество, 14:32
В футбольном «Динамо» сменился председатель совета директоров Спорт, 14:30
«Зенит» собрался купить у «Локомотива» защитника сборной Армении Спорт, 14:29
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Вильфанд предупредил москвичей о снеге, потеплении и порывах ветра Город, 14:26
Путин дал старт строительству энергоблока на АЭС в Египте. Видео Политика, 14:25
Белоруска Соболенко второй год подряд вышла в полуфинал Australian Open Спорт, 14:21
Суд Гамбурга счел дискредитацией фразу Forbes о связи Усманова и Путина Политика, 14:17
Маск сравнил политику «многообразного» найма с антиутопией Оруэлла Бизнес, 14:15
«Позитивная повестка ETF отыграна». Что будет с биткоином дальше Крипто, 14:14
Столтенберг назвал инвестиции и учения средствами для сдерживания Москвы Политика, 14:14