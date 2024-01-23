Маск сравнил политику «многообразного» найма с антиутопией Оруэлла

Илон Маск считает, что политика найма, основанная на многообразии, равенстве и инклюзивности, содержит дискриминацию по признакам расы, пола и сексуальной ориентации, а также противоречит принципу оценки кандидата по его заслугам

Илон Маск (Фото: Lukasz Glowala / Reuters)

Владелец соцсети X (ранее Twitter) Илон Маск заявил, что политика найма, основанная на многообразии, равенстве и инклюзивности, сравнима с творчеством британского писателя, автора антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла из-за наличия в ней противоречий и дискриминации.

«Конечно, «разнообразие, равенство и инклюзивность» — все это красивые слова, но на самом деле они означают дискриминацию по признакам расы, пола, сексуальной ориентации и противоречат принципу оценки по заслугами. Поэтому я думаю, что это в корне антисемитично», — приводит слова Маска европейская версия газеты Politico. В этом контексте бизнесмен призвал быть осторожнее «с любыми словами, которые звучат так, будто взяты из книги Джорджа Оруэлла».

Интервью Маска последовало после критики в адрес X о массовом распространении разжигающих ненависть высказываний. В ноябре 2023 года сам Маск спровоцировал возмущение после публичного согласия с твитом, в котором утверждалось, что еврейские общины «насаждают именно ту диалектическую ненависть, которую хотят, чтобы люди перестали использовать против них», пишет Politico.

Газета отмечает, что поездка Илона Маска в концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше позволила ему опровергнуть обвинения в антисемитизме. Вместе с тем он воспользовался возможностью порассуждать о политике «Разнообразие, равенство и инклюзивность». Ранее он утверждал, что соответствующие инициативы в Boeing и United Airlines сделали авиаперелеты менее безопасными, заключает Politico.

The Washington Post писала, что во время визита в Польшу Маск возложил венок к Стене смерти и принял участие в богослужении у мемориала. Отвечая на обвинения в антисемитизме, предприниматель ранее заявлял, что «нет ничего более далекого от правды», а также обещал подать в суд на проект Media Matters, который утверждал о его поддержке «антисемитской теории заговора».