Патриарх наградил Лаврова церковным орденом Александра Невского

Сергей Лавров (слева) и Патриарх Кирилл (Фото: пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил министра иностранных дел России Сергея Лаврова с 75-летием и наградил его орденом святого благоверного великого князя Александра Невского I степени. Об этом сообщила пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ).

Поздравляя дипломата, патриарх отметил, что, работая в должности министра, Лавров продемонстрировал «высочайший профессионализм, приверженность правде и справедливости и умение добиваться оптимального решения задач».

По словам патриарха, благодаря усилиям МИД России «многое делается для укрепления международного авторитета страны, отстаивания национальных интересов, поддержки соотечественников, защиты исторической правды на мировой арене и традиционных духовно-нравственных ценностей».

Настоятель РПЦ поблагодарил министра «за многолетнее и плодотворное сотрудничество» МИД России с РПЦ и выразил надежду, что впредь взаимодействие сторон будет «способствовать укреплению подлинного суверенитета страны и упрочению ее лидерских позиций в мире, сплочению народа, созиданию спокойной и благополучной жизни сограждан».

Патриарх пожелал министру «неоскудевающих сил, щедрой помощи Божией и успехов в дальнейших трудах на пользу Отечества».

21 марта 2025 года Сергею Лаврову исполнилось 75 лет. Он возглавляет Министерство иностранных дел 21 год — с 9 марта 2004 года. Президент Владимир Путин присвоил министру высшую награду России — орден Святого апостола Андрея Первозванного. Дипломат удостоен награды «за выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю плодотворную государственную деятельность».

Орден святого благоверного великого князя Александра Невского — общецерковная награда Русской православной церкви, входит в перечень высших орденов РПЦ и имеет три степени. Награда учреждена 13 апреля 2021 года синодом РПЦ по случаю 800-летия благоверного князя Александра Невского. Девиз ордена — «Не в силе Бог, а в правде» (цитата из жития князя, приписываемая ему).