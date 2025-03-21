Патриарх наградил Лаврова церковным орденом Александра Невского
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил министра иностранных дел России Сергея Лаврова с 75-летием и наградил его орденом святого благоверного великого князя Александра Невского I степени. Об этом сообщила пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ).
Поздравляя дипломата, патриарх отметил, что, работая в должности министра, Лавров продемонстрировал «высочайший профессионализм, приверженность правде и справедливости и умение добиваться оптимального решения задач».
По словам патриарха, благодаря усилиям МИД России «многое делается для укрепления международного авторитета страны, отстаивания национальных интересов, поддержки соотечественников, защиты исторической правды на мировой арене и традиционных духовно-нравственных ценностей».
Настоятель РПЦ поблагодарил министра «за многолетнее и плодотворное сотрудничество» МИД России с РПЦ и выразил надежду, что впредь взаимодействие сторон будет «способствовать укреплению подлинного суверенитета страны и упрочению ее лидерских позиций в мире, сплочению народа, созиданию спокойной и благополучной жизни сограждан».
Патриарх пожелал министру «неоскудевающих сил, щедрой помощи Божией и успехов в дальнейших трудах на пользу Отечества».
21 марта 2025 года Сергею Лаврову исполнилось 75 лет. Он возглавляет Министерство иностранных дел 21 год — с 9 марта 2004 года. Президент Владимир Путин присвоил министру высшую награду России — орден Святого апостола Андрея Первозванного. Дипломат удостоен награды «за выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю плодотворную государственную деятельность».
Орден святого благоверного великого князя Александра Невского — общецерковная награда Русской православной церкви, входит в перечень высших орденов РПЦ и имеет три степени. Награда учреждена 13 апреля 2021 года синодом РПЦ по случаю 800-летия благоверного князя Александра Невского. Девиз ордена — «Не в силе Бог, а в правде» (цитата из жития князя, приписываемая ему).
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