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Политика ,  
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Ушаков рассказал о беседе с Путиным перед назначением Лаврова главой МИДа

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Помощник президента России Юрий Ушаков поделился воспоминаниями о том, как в 2004 году в разговоре с президентом Владимиром Путиным назвал министра иностранных дел Сергея Лаврова самым ярким и способным дипломатом. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Звезда».

«И вдруг Владимир Владимирович задает мне вопрос. <...> А как вот вы можете оценить Сергея Викторовича? Я откровенно сказал, что среди нас, нынешних людей, которые занимают те или иные руководящие посты и в центральном аппарате [МИД], и в загранучреждениях, он самый талантливый, способный и самый яркий», — сказал Ушаков.

Тогда Ушаков занимал должность посла России в США, а Лавров — постоянного представителя России в ООН. Позднее в том же году Путин назначил Лаврова министром иностранных дел.


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Политика
Сергей Лавров

21 марта Лаврову исполняется 75 лет. Он возглавляет Министерство иностранных дел уже 21 год — с 9 марта 2004 года. Дольше, чем он, на этом посту находились советский министр Андрей Громыко (28 лет) и последний канцлер Российской империи Александр Горчаков (26 лет).

В системе МИДа Лавров работает с 1972 года. С 1981 по 1988 год Лавров находился в постоянном представительстве СССР при ООН в Нью-Йорке, где прошел по служебной лестнице от первого секретаря до старшего советника. В 1988 году он был назначен заместителем начальника управления международных экономических отношений советского МИДа. В 1992 году Лавров стал заместителем министра иностранных дел, в 1994 году — представителем России в ООН, в 2004 — главой МИДа.

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Сергей Лавров Юрий Ушаков Владимир Путин МИД президент Россия
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Юрий Ушаков фото

Юрий Ушаков

помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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