Ушаков рассказал о беседе с Путиным перед назначением Лаврова главой МИДа

Сергей Лавров (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Помощник президента России Юрий Ушаков поделился воспоминаниями о том, как в 2004 году в разговоре с президентом Владимиром Путиным назвал министра иностранных дел Сергея Лаврова самым ярким и способным дипломатом. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Звезда».

«И вдруг Владимир Владимирович задает мне вопрос. <...> А как вот вы можете оценить Сергея Викторовича? Я откровенно сказал, что среди нас, нынешних людей, которые занимают те или иные руководящие посты и в центральном аппарате [МИД], и в загранучреждениях, он самый талантливый, способный и самый яркий», — сказал Ушаков.

Тогда Ушаков занимал должность посла России в США, а Лавров — постоянного представителя России в ООН. Позднее в том же году Путин назначил Лаврова министром иностранных дел.





21 марта Лаврову исполняется 75 лет. Он возглавляет Министерство иностранных дел уже 21 год — с 9 марта 2004 года. Дольше, чем он, на этом посту находились советский министр Андрей Громыко (28 лет) и последний канцлер Российской империи Александр Горчаков (26 лет).

В системе МИДа Лавров работает с 1972 года. С 1981 по 1988 год Лавров находился в постоянном представительстве СССР при ООН в Нью-Йорке, где прошел по служебной лестнице от первого секретаря до старшего советника. В 1988 году он был назначен заместителем начальника управления международных экономических отношений советского МИДа. В 1992 году Лавров стал заместителем министра иностранных дел, в 1994 году — представителем России в ООН, в 2004 — главой МИДа.