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Лавров получил высшую награду России

Путин в день рождения Лаврова наградил его орденом Андрея Первозванного
Лавров получил орден Святого апостола Андрея Первозванного «за выдающиеся заслуги, разработку и реализацию внешней политики и многолетнюю плодотворную государственную деятельность». Министру исполнилось 75 лет
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин наградил министра иностранных дел Сергея Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу президента, Лавров получил награду «за выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю плодотворную государственную деятельность».

Орден Святого апостола Андрея Первозванного был первым орденом и высшей наградой в Российской империи. Всего до 1917 года его получили около 1 тыс. человек. После Октябрьской революции орден, как и все остальные награды Российской империи, был упразднен. Восстановлен указом президента Бориса Ельцина от 1 июля 1998 года, является высшей государственной наградой Российской Федерации, имеет знак и звезду.

Лаврову 21 марта исполняется 75 лет. Он возглавляет российский МИД с 2004 года.

Министр родился в Москве в 1950 году, окончил МГИМО. Дипломатическую карьеру начал в посольстве СССР в Шри-Ланке, позднее работал в отделе международных организаций и управлении международных экономических отношений МИДа, постпредствах СССР и России при ООН, возглавлял департамент международных организаций и глобальных проблем, а также был заместителем министра иностранных дел.

Ранее Путин вручил орден Святого апостола Андрея Первозванного президенту Белоруссии Александру Лукашенко «за особые заслуги в укреплении двусторонних связей». Соответствующий документ был подписан в день 70-летия белорусского лидера — 30 августа.

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Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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