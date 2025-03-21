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Военная операция на Украине ,  
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Власти сообщили о полных выплатах раненому в зоне военной операции бойцу

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Военнослужащий из Свердловской области, которого ранее «выгнали» из зоны военной операции, чтобы он сам разобрался, почему ему не платят денежное довольствие, получил все положенные региональные выплаты, в том числе по ранению. Об этом РБК сообщили в департаменте информационной политики региона.

«По информации министерства социальной политики Свердловской области, военнослужащий, о котором идет речь, получил все положенные региональные выплаты, в том числе выплату по ранению», — отметили там.

В середине марта об инциденте сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. По его словам, Александр К. заключил с Минобороны контракт осенью 2023 года, был ранен и вернулся в часть в мае 2024 года. С момента возвращения ему начали платить только оклад 30–40 тыс. руб., а с сентября выплаты были прекращены полностью.

Командование отправило мужчину в Самару — в пункт постоянной дислокации военной части, где он узнал, что был переведен в Ленинградский военный округ, добавил депутат. Там военнослужащему пообещали компенсировать только оклад, без суточных и боевых выплат.

В Минобороны через несколько дней сообщили, что военному выплатят все предусмотренные законом денежные средства в полном объеме.

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Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

В феврале Иванов рассказал о военнослужащем из Нижнего Тагила, который получал за службу в зоне военной операции на Украине чуть менее 600 руб. в сутки, что равноценно стоимости полутора кг пельменей.

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Свердловская область Военная операция на Украине выплаты новости
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