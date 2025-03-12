Минобороны пообещало выплатить задолженность раненому военному
Раненому военнослужащему из Свердловской области, который не получил положенные деньги, выплатят все предусмотренные законом денежные средства в полном объеме, сообщили РБК в Минобороны.
«Минобороны России известен случай с задолженностью в выплатах военнослужащему из Камышловского района Свердловской области.
Денежные средства военнослужащему будут выплачены в полном объеме», — заявили в пресс-службе ведомства.
О том, что военному Александру К. с осени 2024 года перестали платить деньги после ранения и лечения, а потом его отправили из зоны боевых действий в Самару, сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. «Вначале [весной 2024 года] ему стали выплачивать только «голый» оклад 30–40 тыс. руб., а с сентября — вообще прекратили выплаты», — написал парламентарий в своем телеграм-канале.
Как рассказал Иванов, в Самаре военнослужащий узнал, что в марте 2024 года после лечения и возвращения в часть его без уведомления перевели в другой военный округ — из Центрального в Ленинградский.
Александр К. обратился к начальству в Ленинградской области, где ему пообещали выплатить оклад без компенсации суточных и боевых.
«Вы спросите: а разве не мог боец раньше догадаться, что он в другой в/ч? Это было бы непросто, учитывая, что в прежней в/ч до сих пор на почетном месте висит его портрет как лучшего специалиста воинского подразделения <...> Такой вот боец Шредингера», — иронизировал тогда Иванов.
Парламентарий направил депутатский запрос в военную прокуратуру.
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