 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны пообещало выплатить задолженность раненому военному

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Раненому военнослужащему из Свердловской области, который не получил положенные деньги, выплатят все предусмотренные законом денежные средства в полном объеме, сообщили РБК в Минобороны.

«Минобороны России известен случай с задолженностью в выплатах военнослужащему из Камышловского района Свердловской области.
Денежные средства военнослужащему будут выплачены в полном объеме», — заявили в пресс-службе ведомства.

О том, что военному Александру К. с осени 2024 года перестали платить деньги после ранения и лечения, а потом его отправили из зоны боевых действий в Самару, сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. «Вначале [весной 2024 года] ему стали выплачивать только «голый» оклад 30–40 тыс. руб., а с сентября — вообще прекратили выплаты», — написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Как рассказал Иванов, в Самаре военнослужащий узнал, что в марте 2024 года после лечения и возвращения в часть его без уведомления перевели в другой военный округ — из Центрального в Ленинградский.

Белоусов изменил порядок выплаты военным компенсации отдыха
Политика
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Александр К. обратился к начальству в Ленинградской области, где ему пообещали выплатить оклад без компенсации суточных и боевых.

«Вы спросите: а разве не мог боец раньше догадаться, что он в другой в/ч? Это было бы непросто, учитывая, что в прежней в/ч до сих пор на почетном месте висит его портрет как лучшего специалиста воинского подразделения <...> Такой вот боец Шредингера», — иронизировал тогда Иванов.

Парламентарий направил депутатский запрос в военную прокуратуру.

Читайте РБК в Telegram.

Украина готова к прекращению огня. Какие условия

Марко Рубио заявил, что США ожидают решение России по прекращению огня на Украине

Трамп назвал дату переговоров между Россией и США

Путин поручил проработать выделение участникам спецоперации гектара земли

Нарышкин созвонился с главой ЦРУ

В 2025 году российские компании планируют повышать зарплаты персонала

Саакашвили приговорили к 9 годам лишения свободы

«Национальные интересы России и США никогда не будут идентичны», — заявил Лавров

Кремль отложил набор в «школу губернаторов»

Собянин объявил о выплатах ветеранам и труженикам тыла к юбилею Победы

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Минобороны задолженность новости Свердловская область российские военные Военная операция на Украине выплаты
Материалы по теме
Путин ввел выплаты участникам боев в Донбассе, ставшим инвалидами
Политика
Белоусов изменил порядок выплаты военным компенсации отдыха
Политика
Кабмин утвердил выплаты военным за ранения в зависимости от их тяжести
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 93,66 (-1,78) Инвестиции, 11 мар, 17:48 Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 86,57 (-1,82) Инвестиции, 11 мар, 17:48
Китайские экспортеры пожаловались на изъятие товаров в РоссииПолитика, 15:53
Россельхознадзор выявил сальмонеллы в «Хинкали Ложкаревъ»Общество, 15:51
Рубио анонсировал обсуждение санкций ЕС при прекращении огня на УкраинеПолитика, 15:50
В Индии по запросу США задержали администратора криптобиржи GarantexОбщество, 15:47
Минобороны показало работу FPV-дронов в Судже. ВидеоПолитика, 15:40
Для журналистки Кеворковой запросили шесть лет за два постаПолитика, 15:38
ЦБ предложил разрешить ряду инвесторов покупать криптовалютуКрипто, 15:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ФСБ задержала в Москве генерала транспортной полицииОбщество, 15:33
Минобороны пообещало выплатить задолженность раненому военномуПолитика, 15:28
Собянин сообщил о планах реставрации домов-памятников в Москве в 2025 г.Недвижимость, 15:21
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 15:20
СК назвал причину задержания директора нижегородского филиала РАНХиГСПолитика, 15:16
Свыше 40 участников массовой драки со стрельбой задержаны в НогинскеОбщество, 15:10
В Рособрнадзоре оценили идею увеличить время на выполнение заданий ЕГЭОбщество, 15:08