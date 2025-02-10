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Военная операция на Украине ,  
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В Госдуме рассказали о воюющем за «полтора кг пельменей в день» бойце

Депутат Иванов: на спецоперации воюет боец за «полтора кг пельменей в день»
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Военнослужащий Дмитрий Б. из Нижнего Тагила получает за службу в зоне военной операции на Украине чуть менее 600 рублей в сутки, что равноценно стоимости полутора кг пельменей. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.

«С его (бойца — РБК) слов, зарплату он получает по 17,8 тыс. [руб.], хотя в объявлении было написано от 195 тыс. [руб.]», — написал депутат.

Иванов предположил, что недоплаты могут быть вызваны ситуацией с «заштатниками», когда часть военных не вводят в штат, потому что все штатные единицы заняты. Только по штатным вакансиям предусмотрены надбавки и премии, которые в сумме составляют существенную часть денежного довольствия, указал ранее он.

Путин счел задержки выплат участникам спецоперации бюрократическим сбоем
Политика
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

В декабре 2024 года министр обороны Андрей Белоусов заявил, что поступает очень много нареканий по поводу полноты и своевременности выплат денежного вознаграждения за участие в боевых действиях. Тогда же президент России Владимир Путин назвал упущением властей и извинился из-за разницы выплат военнослужащим, принимающим участие в боевых действиях на Украине и в Курской области.

В январе Путин отметил, что все потребности военной операции на Украине финансируются в полном объеме, и назвал бюрократическими сбоями возможные задержки выплат участникам спецоперации.

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Теги
Военная операция на Украине Госдума выплаты пельмени
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