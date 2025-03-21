Во Франции запретили вещание российских «Пятого канала» и СТС

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Управление по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций (Arcom) Франции запретило вещание в стране российских «Пятого канала» и СТС из-за санкций Евросоюза, сообщает пресс-служба ведомства.

Там отметили, что их контролирует компания «Национальная медиа группа», «средства и экономические ресурсы которой заморожены постановлением Совета Европейского союза от 17 марта 2014 года, что влечет за собой запрет на трансляцию контента этих каналов».

Arcom обязал французского производителя спутников Eutelsat прекратить вещание этих российских телеканалов.

В конце февраля Европейский союз ввел санкции против восьми российских СМИ: EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation и «Красной звезды».

Их лицензии на вещание в ЕС были приостановлены, но вводимые меры не затронули возможность этих СМИ и их сотрудников «осуществлять в ЕС деятельность, отличную от вещания, например проводить исследования и давать интервью».

Москва считает вводимые санкции незаконными и неэффективными и требует их отмены.