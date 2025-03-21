Замглавы администрации Дубны отправили под домашний арест

Павел Гришин (Фото: Администрация г.о. Дубна)

Дмитровский городской суд отправил под домашний арест заместителя главы администрации Дубны, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Московской области.

По версии следствия, в апреле 2022 года обвиняемый, занимая должность генерального директора АО «Производственно-техническое объединение городского хозяйства», воспользовавшись служебным положением, незаконно получил денежное вознаграждение в размере 10% от свободного остатка прибыли организации за 2021 год в сумме более 797 тыс. руб.

На допросе обвиняемый признал свою вину в полном объеме. По ходатайству следствия Дмитровским городским судом в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

СК не называет имени задержанного, но ранее стало известно, что был задержан замглавы администрации Дубны Павел Гришин. Его задержали 12 марта 2025 года по подозрению в присвоении и растрате (ст. 160 УК РФ), сообщал РБК источник, знакомый с ходом расследования. По словам собеседника РБК, Гришин руководил организацией с 2018 по 2022 год.

Собеседник также рассказал, что в рамках другого дела следствие опросило бывшего руководителя АО «ПТО ГХ» Алексея Строгова, занимавшего эту должность с 2022 по 2024 год. Его подозревают в служебном подлоге (ст. 292 УК РФ). По версии следствия, он оформил на должность начальника отдела аппарата управления, а позже — главного инженера аппарата управления сотрудника с поддельным дипломом об образовании.

Гришин занимает должность заместителя главы городского округа с 2022 года, он курирует вопросы жилищно-коммунального хозяйства.