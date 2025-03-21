 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Замглавы администрации Дубны отправили под домашний арест

Павел Гришин
Павел Гришин (Фото: Администрация г.о. Дубна)

Дмитровский городской суд отправил под домашний арест заместителя главы администрации Дубны, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Московской области.

По версии следствия, в апреле 2022 года обвиняемый, занимая должность генерального директора АО «Производственно-техническое объединение городского хозяйства», воспользовавшись служебным положением, незаконно получил денежное вознаграждение в размере 10% от свободного остатка прибыли организации за 2021 год в сумме более 797 тыс. руб.

На допросе обвиняемый признал свою вину в полном объеме. По ходатайству следствия Дмитровским городским судом в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

ФСБ задержала бывшую замглавы полиции Дубны за взятку в 1,5 млн руб.
Общество
Фото:РИА Новости

СК не называет имени задержанного, но ранее стало известно, что был задержан замглавы администрации Дубны Павел Гришин. Его задержали 12 марта 2025 года по подозрению в присвоении и растрате (ст. 160 УК РФ), сообщал РБК источник, знакомый с ходом расследования. По словам собеседника РБК, Гришин руководил организацией с 2018 по 2022 год.

Собеседник также рассказал, что в рамках другого дела следствие опросило бывшего руководителя АО «ПТО ГХ» Алексея Строгова, занимавшего эту должность с 2022 по 2024 год. Его подозревают в служебном подлоге (ст. 292 УК РФ). По версии следствия, он оформил на должность начальника отдела аппарата управления, а позже — главного инженера аппарата управления сотрудника с поддельным дипломом об образовании.

Гришин занимает должность заместителя главы городского округа с 2022 года, он курирует вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Читайте РБК в Telegram.

США заявили о подготовке Китая к «орбитальному бою»

Президент Финляндии предложил вооружить Украину «до зубов»

Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона. Видео

Названа самая счастливая страна в мире

La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз

Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Московская область Дубна Следственный комитет уголовное дело суд домашний арест
Материалы по теме
Бывшего замгубернатора Брянской области задержали по делу о взятке
Общество
Сына экс-замглавы Брянской области Тимошенко арестовали по делу о взятке
Политика
Суд арестовал автоблогера из Дагестана за попытку дать взятку ДПС
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 92,46 (+1,64) Инвестиции, 07:33 Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 84,4 (+1,55) Инвестиции, 07:33
Готовая отделка или самостоятельный ремонт: выбор и цены в 2025 годуНедвижимость, 11:23
«Шок для системы». Что будет с лирой из-за политического кризиса в ТурцииPro, 11:23
Чемпионка России по плаванию завершила карьеру в 23 годаСпорт, 11:23
Власти Петербурга пригрозили уголовным делом за запрет плавать в бикиниПолитика, 11:22
Замминистра ЖКХ Астраханской области попал под обстрел в ЛНРПолитика, 11:21
Когда платежная система «Мир» появится в ИндииОтрасли, 11:13
Макгрегор вновь заявил о планах стать президентом ИрландииСпорт, 11:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Банк «Санкт-Петербург» рекомендовал дивиденды с доходностью более 7%Инвестиции, 11:09
Украинские власти сообщили о сильных пожарах в ОдессеПолитика, 11:09
Гендиректор Xiaomi сбросил арбуз с 6 этажа автозавода. ЗачемАвто, 11:08
«Наступает новая фаза». Руководитель BlackRock о перспективах EthereumКрипто, 11:04
Замглавы администрации Дубны отправили под домашний арестОбщество, 11:00
Семейную ипотеку распространили на вторичку. Как вырастут цены на жильеНедвижимость, 10:53
Politico узнала, как ЕК планирует «смягчить гнев» Словакии из-за газаПолитика, 10:51