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Силовики задержали замглавы администрации Дубны

Павла Гришина подозревают в присвоении и растрате (ст. 160 УК). Дело связано с присвоением средств неустановленным кругом лиц из числа коммунальщиков с 2021 года по 2023 год
Павел Гришин
Павел Гришин (Фото: Администрация г.о. Дубна / VK)

В подмосковной Дубне задержан заместитель главы администрации Павел Гришин, его подозревают в присвоении и растрате (ст. 160 УК РФ), сообщил РБК источник, знакомый с ходом расследования. Задержание Гришина подтверждает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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Собеседник РБК сообщил, что в материалах дела Гришина говорится о присвоении денежных средств неустановленным кругом лиц из числа сотрудников АО «ПТО ГХ» (Производственно-техническое объединение городского хозяйства) в период времени с 2021 года по 2023 год. «Речь идет о незаконном премировании», — рассказал источник. Он добавил, что Гришин руководил организацией с 2018 по 2022 год.

Собеседник также рассказал, что в рамках другого дела следствие опросило бывшего руководителя АО «ПТО ГХ» Алексея Строгова (занимал должность с 2022 по 2024 год). Его подозревают в служебном подлоге (ст. 292 УК РФ). По версии следствия, он оформил на должность начальника отдела аппарата управления, а позже — главного инженера аппарата управления, сотрудника с поддельным дипломом об образовании.

Гришин занимает должность заместителя главы городского округа с 2022 года, он курирует вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

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