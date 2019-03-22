ФСБ задержала бывшую замглавы полиции Дубны за взятку в 1,5 млн руб.

Сотрудники ФСБ задержали экс-заместителя начальника полиции подмосковной Дубны, бывшего руководителя следствия. Подполковника полиции подозревают в посредничестве при получении взятки

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Сотрудники ФСБ вечером в среду, 21 марта, задержали бывшего заместителя начальника отдела полиции по городскому округу Дубна Оксану Анилину, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

РБК направил запрос в пресс-центры МВД и ФСБ с просьбой подтвердить факт задержания.

Собеседник РБК в дежурной части ОМВД России по городскому округу Дубна пояснил, что Оксана Анилина не работает в отделении. «Она перевелась от нас какое-то время назад. А куда — не владеем информацией», — сообщил дежурный.

На сайте отдела полиции Дубны говорится, что Оксана Анилина является заместителем начальника ОМВД.

«Информация о задержании Оксаны Анилиной поступила в четверг утром в дежурную часть ГУ МВД по Москве из управления ФСБ по Москве и Московской области», — рассказал источник. По его словам, в среду в 21:50 в городе Клин на улице Чайковского была задержана 38-летняя подполковник полиции. «Ее задержали при получении 1,5 млн руб. за посредничество во взяточничестве», — добавил источник.