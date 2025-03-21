El Pais узнала о поддержке прекращения огня некоторыми военными ВСУ

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Киев должен попытаться нормализовать отношения с Москвой и заключить «справедливый и прочный мир», пишет El Pais со ссылкой на пять из 30 опрошенных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«На Украине много людей, у которых есть семьи в другой стране, и это безумие — все умирают; нужно искать способ остановить это», — приводит издание слова одного из военных.

По словам собеседников El Pais, вариант возвращения домой и заморозки конфликта является «утопией». Остальные опрошенные заявили о несогласии с идеей прекратить огонь из-за недоверия к России и риском потерь территорий в будущем.

11 марта Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня после переговоров США, которые в ответ возобновили военную помощь и обмен разведданными. Президент России Владимир Путин заявил о наличии вопросов к этой инициативе, в частности о поставках оружия, мобилизации и обучении солдат ВСУ. 18 марта он объявил о согласии с инициативой США насчет 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам и «соответствующей команде» российским военным. Это позднее поддержал и президент Украины Владимир Зеленский.