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Технологии и медиа ,  
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ФСИН начала тестировать в СИЗО «интеллектуальное блокирование» связи

Замглавы ФСИН: тестируем в СИЗО средства интеллектуального блокирования связи
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России начала тестировать в следственных изоляторах средства интеллектуальной блокировки мобильной связи. Первые успешные эксперименты прошли в двух московских СИЗО, сообщил «РИА Новости» заместитель директора службы Сергей Щербаков.

«Сейчас практически завершен эксперимент в СИЗО-1 и СИЗО-4 города Москвы, где мы тестировали разные подходы и добились практически 100-процентного успеха», — рассказал Щербаков.

Он назвал эти средства интеллектуального блокирования недешевыми и отметил, что они позволяют в текущее время добиться 100-процентного результата.

При этом, по словам Щербакова, в данном направлении есть над чем работать. В частности, необходимо отрегулировать возможность локализации зоны блокирования только территорией учреждения, чтобы блокировка не распространялась за его пределы, например на простых граждан.

Власти обсудят выделение ФСИН частот для блокировки связи в тюрьмах
Технологии и медиа
Фото:Александр Щербак / ТАСС

С марта 2021 года в России действует закон, обязывающий операторов сотовой связи по запросу ФСИН блокировать мобильные номера, которые используют на территории тюрем. Согласно закону, попросить оператора о блокировке в письменном виде может начальник территориального органа ФСИН, в чьем ведении находится конкретное исправительное учреждение.

Любое использование сотовой связи в местах лишения свободы незаконно в России. Запрет касается не только заключенных, но и всех, кто находится на территории исправительного учреждения.

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Теги
ФСИН СИЗО мобильная связь блокировка
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