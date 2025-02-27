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Путин принял в Кремле высокопоставленного партийного деятеля КНДР

Путин встретился в Кремле с членом Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи Ли Хи Ёном
Владимир Путин и Ли Хи Ен
Владимир Путин и Ли Хи Ен (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин встретился с членом Политбюро, секретарем Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Ёном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин встретился в Кремле с членом Политбюро, секретарем Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Ёном, который находится в Москве с визитом», — сообщила пресс-служба.

Стратегический договор между Россией и Северной Кореей вступил в силу
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Ким Чен Ын и Владимир Путин

Вчера, 26 февраля, встречу с Ли Хи Ёном провел заместитель председателя Совета безопасности и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. По итогам встречи он сообщил, что заключенный между Россией и КНДР Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве «знаменует собой новую эру в отношениях двух стран».

Этот документ был заключен 18–19 июня 2024 года в ходе визита Владимира Путина в Пхеньян. 9 ноября 2024 года глава государства подписал закон ратификации договора. 12 ноября 2024 года документ ратифицировал лидер КНДР Ким Чен Ын.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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