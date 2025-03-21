У больницы в Петербурге выстроилась очередь из карет скорой помощи
Накануне вечером рядом с инфекционной больницей имени Боткина в Санкт-Петербурге выстроилась очередь из карет скорой помощи, сообщила газета «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения.
Задержка в приеме пациентов, в частности, возникла из-за шести машин, одновременно прибывших к зданию учреждения, уточняет издание.
По данным пресс-службы, большая загруженность возникла из-за сезонного скачка заболеваемости и особенностями работы приемного отделения.
Всего в здании работает 12 боксов, каждый из которых рассчитан на одного пациента. Таким образом, при необходимых процедурах и осмотре, ожидание может достигать 30-40 минут. Кроме этого, пик обращений обычно приходится на время после обеда, а выписывают пациентов после утренних осмотров.
Ранее в Межрегиональном профсоюзе работников здравоохранения «Действие» рассказали, что на станциях скорой медицинской помощи в российских регионах наблюдаются проблемы со временем доезда бригад до пациентов.
Главной причиной несоблюдения 20-минутного норматива медики назвали задержку передачи вызовов из-за нехватки бригад.
В пресс-службе Минздрава России РБК сообщили, что организация и оказание скорой медицинской помощи в регионах постоянно является предметом особого внимания со стороны ведомства. Там добавили, что ситуация не меняется уже почти три года, тогда как в 2020–2021 годах она была хуже на фоне пандемии коронавируса.
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