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Медики скорой пожаловались на рост времени приезда к пациентам в регионах

На станциях скорой медицинской помощи в российских регионах наблюдаются проблемы с временем доезда бригад до пациентов, рассказали в Межрегиональном профсоюзе работников здравоохранения «Действие» журналу «Медвестник». Информацию подтвердили более десяти сотрудников службы из разных регионов, сообщает издание.

Работники скорой пожаловались в надзорные органы на невозможность укладываться в отведенные регламентом 20 минут, отмечает портал.

В пресс-службе Минздрава России РБК сообщили, что организация и оказание скорой медицинской помощи в регионах постоянно является предметом особого внимания со стороны ведомства.

«Важно отметить, что вызовы скорой медицинской помощи обслуживаются все, без исключений, однако время их обслуживания зависит от тяжести состояния пациента и собранных диспетчером данных», — отметили там.

Время доезда бригады с момента вызова Минздрав назвал ключевым, базовым параметром, демонстрирующим доступность скорой медицинской помощи.

«Минздрав России, анализируя данные государственной статистической отчетности, не фиксирует ухудшения параметров времени доезда выездных бригад скорой медицинской помощи в целом по Российской Федерации. Более 85% всех вызовов скорой медицинской помощи, включая неотложные и экстренные вызовы, выполняется до 20 минут», — подчеркнули в пресс-службе министерства.

Там добавили, что ситуация не меняется уже почти три года, тогда как в 2020-2021 годах она была хуже на фоне пандемии коронавируса.

В Минздраве пояснили, что особый приоритет бригады скорой отдают экстренным вызовам, когда есть угроза жизни пациента. Там отметили, что на время доезда могут влиять особенности территории и другие факторы.

«С учетом этих факторов в территориальных программах государственных гарантий могут устанавливаться исключения, связанные с возможным увеличением времени доезда выездных бригад скорой медицинской помощи до существенно удаленных населенных пунктов»

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