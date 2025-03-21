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В Петербурге снесли незаконные торговые точки на рынке Апраксин двор

В центре Санкт-Петербурга на рынке Апраксин двор снесли 31 незаконно возведенный ларек, сообщает «РБК Петербург» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по контролю за имуществом (ККИ).

По ее данным, на месте работали более 500 сотрудников правоохранительных органов и представителей различных ведомств.

Как сообщила пресс-служба Росгвардии в Санкт-Петербурге, кроме сноса незаконных построек и изъятия контрафактной продукции, машин и техники власти проверяют документы иностранных граждан.

Это необходимо для контроля за законностью их пребывания на территории России, а также для возможной постановки на воинский учет, если гражданин имеет российское гражданство.

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии окружили Апраксин двор
Общество
Фото:Росгвардия. Северо-Западный округ

Сотрудники Росгвардии окружили территорию Апраксина двора накануне. Как тогда уточнили в ведомстве, они оказывали силовую поддержку органам внутренних дел при проведении проверочных мероприятий.

Апраксин двор — архитектурный комплекс в центральной части Санкт-Петербурга, один из крупнейших исторических торговых центров города. Он занимает 14 га между улицами Садовой, Ломоносова, набережной Фонтанки и Апраксиным переулком.

На территории Апраксина двора и Мариинского рынка (Щукина двора) располагается 68 зданий.

С 1990-х годов здесь располагается один из самых крупных в городе вещевых рынков. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

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Санкт-Петербург Апраксин двор торговые объекты рынок
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