В Петербурге снесли незаконные торговые точки на рынке Апраксин двор
В центре Санкт-Петербурга на рынке Апраксин двор снесли 31 незаконно возведенный ларек, сообщает «РБК Петербург» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по контролю за имуществом (ККИ).
По ее данным, на месте работали более 500 сотрудников правоохранительных органов и представителей различных ведомств.
Как сообщила пресс-служба Росгвардии в Санкт-Петербурге, кроме сноса незаконных построек и изъятия контрафактной продукции, машин и техники власти проверяют документы иностранных граждан.
Это необходимо для контроля за законностью их пребывания на территории России, а также для возможной постановки на воинский учет, если гражданин имеет российское гражданство.
Сотрудники Росгвардии окружили территорию Апраксина двора накануне. Как тогда уточнили в ведомстве, они оказывали силовую поддержку органам внутренних дел при проведении проверочных мероприятий.
Апраксин двор — архитектурный комплекс в центральной части Санкт-Петербурга, один из крупнейших исторических торговых центров города. Он занимает 14 га между улицами Садовой, Ломоносова, набережной Фонтанки и Апраксиным переулком.
На территории Апраксина двора и Мариинского рынка (Щукина двора) располагается 68 зданий.
С 1990-х годов здесь располагается один из самых крупных в городе вещевых рынков. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.
Читайте РБК в Telegram.
США заявили о подготовке Китая к «орбитальному бою»
Президент Финляндии предложил вооружить Украину «до зубов»
Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона. Видео
Названа самая счастливая страна в мире
La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз
Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук
Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Главой МОК впервые избрали женщину
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов