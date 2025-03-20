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Общество ,  
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В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии окружили Апраксин двор

Фото: Росгвардия. Северо-Западный округ
Фото: Росгвардия. Северо-Западный округ

Сотрудники Росгвардии в Санкт-Петербурге окружили территорию Апраксина двора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

По данным пресс-службы, на место прибыли военнослужащие специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии. Они оказывают силовую поддержку органам внутренних дел при проведении проверочных мероприятий, уточнили в ведомстве.

В свою очередь, петербургское издание «Фонтанка» сообщает, что ведется проверка в отношении арендаторов.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Бойцы ОМОНа заблокировали Апраксин двор в Петербурге
Общество

Апраксин двор — архитектурный комплекс в центральной части Санкт-Петербурга, один из крупнейших исторических торговых центров города. Ансамбль занимает 14 га между улицами Садовой, Ломоносова, набережной Фонтанки и Апраксиным переулком.

На территории Апраксина двора и Мариинского рынка (Щукина двора) располагается 68 зданий. Целиком в собственности города находится 27 зданий, целиком в частной собственности — 24, в смешанной — 17. Постройки были возведены в период между 1860 годами и началом XX века, в том числе по проектам архитекторов Иеронима Корсини и Александра Кракау.

С 1990-х годов здесь располагается один из самых крупных в городе вещевых рынков. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

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