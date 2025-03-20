Зеленский заявил о нежелании НАТО принимать Украину

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НАТО не намерено принимать Украину в свои ряды, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стёре. Брифинг пресс-служба Зеленского транслировала в YouTube.

Так Зеленский прокомментировал вопрос о нейтральном статусе Киева.

«Если это был вопрос про НАТО, то я всегда говорил: к сожалению, нас не берут в НАТО. Мы действительно очень хотим, мы считаем, что это решило бы много проблем. Но не о чем говорить», — сказал президент Украины.

По словам политика, вступление Украины в альянс не поддерживает главный союзник НАТО — США.

Зеленский также заявил о «серьезных трудностях» на пути вступления Киева в Евросоюз. Украинский президент раскритиковал слова венгерского премьера Виктора Орбана, который заявил о намерении Будапешта выступить против приема Украины в ЕС.

Заявление Орбана Зеленский назвал «антиевропейским». Решение о вступлении Украины в Евросоюз важно для всего континента, добавил политик.

В конце сентября 2022 года Зеленский подал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. Занимавший на тот момент пост генсека организации Йенс Столтенберг неоднократно отмечал, что полноценное членство страны в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Российский президент Владимир Путин подчеркивал, что членство Украины в НАТО является угрозой для безопасности России.

В середине марта генсек альянса Марк Рютте после встречи с американским президентом Дональдом Трампом заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО больше не стоит на повестке дня. Он также отметил, что сомневается в возможности вовлечения альянса в контроль над обеспечением мира на Украине, но допустил, что блок сможет давать советы Киеву относительно этого.