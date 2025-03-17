В МИДе оценили возможность переговоров России и НАТО
Переговоры между Россией и НАТО сегодня невозможны, несмотря на активизацию диалога между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко в интервью «Известиям».
«Я не вижу никаких перспектив на данный момент. Конечно, зарекаться нельзя, но о чем можно говорить, если страны НАТО отказались рассматривать Россию в качестве партнера даже в тех областях, где наши интересы объективно совпадали, например в борьбе с терроризмом», — сказал он.
Страны НАТО, продолжил Грушко, «обозначили Россию в качестве прямой и непосредственной угрозы» и через свою военную политику хотят достичь превосходства над Россией на «всех театрах военных действий»: космосе, в воздухе, на земле, на море, в киберпространстве.
The Times сообщила в марте со ссылкой на источник, что европейские страны планируют отправить «около 10 000» миротворцев на Украину. По данным газеты, основная часть войск будет из Британии и Франции, еще около 35 стран согласились предоставить оружие, материально-техническую и разведывательную поддержку миссии.
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