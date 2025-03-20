Поэта Вадима Жука похоронят в Москве

Вадим Жук (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Поэта и сценариста Вадима Жука похоронят в Москве, сообщила ТАСС его супруга Марина Курчевская.

«Завтра перевезем его в Москву», — цитирует агентство Курчевскую.

Точное место похорон и церемонии прощания с драматургом пока не утвердили, уточнила супруга Жука.

Ранее супруга поэта сообщила, что он умер. Причину смерти сценариста она не уточнила.

Драматург скончался во время визита на фестиваль анимационного кино «Суздальфест», он был ведущим церемоний открытия и закрытия фестиваля.

Жук родился 30 января 1947 года в Ленинграде, окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (сейчас Российский государственный институт сценических искусств).

Жук — один из авторов сценария полнометражного мультфильма «Возвращение Буратино». Он также написал несколько песен к анимационным фильмам «Маша и Медведь», «КОАПП 20 лет спустя», «Солдатская песня» и другим.