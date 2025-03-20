Подразделение Sinopec сократило закупки российской нефти

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Вице-президент китайской нефтехимической компании Sinopec Shanghai Petrochemical Ду Цзюнь сообщил, что компания сократила закупки нефти из России в первом квартале 2025 года после более чем двукратного увеличения закупок в 2024 году. Об этом пишет Nikkei Asia.

Sinopec Shanghai Petrochemical является дочерней компанией Sinopec и одним из крупнейших покупателей сырой нефти в Китае.

Ду Цзюнь не привел подробностей того, почему было принято такое решение, сославшись на «изменения в политике компании, вызванные действиями президента США Дональда Трампа».

Фактором, повлиявшим на сокращение закупок, могли стать санкции, введенные против российских нефтегазовых компаний в последние дни пребывания на посту предшественника Трампа Джо Байдена, считает издание.



Китайские государственные импортеры нефти воздерживаются от закупок российской нефти, чтобы избежать вторичных санкций, сообщило 14 марта агентство Reuters со ссылкой на многочисленные источники.

Среди других факторов, повлиявших на решение сократить закупки нефти из России, Ду Цзюнь выделил «возросшую сложность составления прогнозов на нефтяном рынке» из-за политической и экономической неопределенности. При этом он выразил надежду на «дальнейшее повышение конкурентоспособности компании и увеличение возможностей получения прибыли в ходе процесса адаптации к новым условиям».

Общий объем закупок нефти Sinopec Shanghai Petrochemical у России в 2024 году составил 1,22 млн тонн, в то время как в 2023 году, по словам Ду, он составлял более 500 тыс. тонн. По подсчетам Nikkei, объем закупок нефти из России составил около 9% от общего объема закупок компанией сырой нефти в 2024 году.