Путин обсудил с Лукашенко телефонный разговор с Трампом

Александр Лукашенко (Фото: БелТА / ТАСС)

Президент России Владимир Путин рассказал президенту Белоруссии Александру Лукашенко о подробностях разговора с президентом США Дональдом Трампом, в том числе по украинской тематике. Об этом сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

Там отметили, что разговор Путина и Лукашенко длился около часа. Помимо переговоров с Трампом президенты обсудили «вопросы союзного строительства», в том числе развитие результатов визита белорусского лидера в Россию 13 марта.

«В центре внимания также была тема евразийской интеграции и работа в рамках белорусского председательства в ЕАЭС в этом году», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили график предстоящих контактов и совместных мероприятий, в числе которых международный форум в Волгограде к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в конце апреля и июньский саммит ЕАЭС.

Телефонные переговоры между Путиным и Трампом прошли 18 марта. По их итогам Кремль, в частности, заявил, что Путин поддержал идею американского коллеги о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по объектам энергетики, соответствующий приказ был передан военным.

Президент Украины Владимир Зеленский после беседы Трампа и Путина заявил, что Киев подготовит свой ответ на предложение после того, как получит от Вашингтона детали договоренности.

На следующий день Трамп провел по телефону переговоры с Зеленским, в ходе которых они обсудили разговор президента США с Путиным «с целью согласовать запросы и потребности России и Украины». Республиканец назвал эти переговоры «очень хорошими».