 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин обсудил с Лукашенко телефонный разговор с Трампом

Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: БелТА / ТАСС)

Президент России Владимир Путин рассказал президенту Белоруссии Александру Лукашенко о подробностях разговора с президентом США Дональдом Трампом, в том числе по украинской тематике. Об этом сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

Там отметили, что разговор Путина и Лукашенко длился около часа. Помимо переговоров с Трампом президенты обсудили «вопросы союзного строительства», в том числе развитие результатов визита белорусского лидера в Россию 13 марта.

«В центре внимания также была тема евразийской интеграции и работа в рамках белорусского председательства в ЕАЭС в этом году», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили график предстоящих контактов и совместных мероприятий, в числе которых международный форум в Волгограде к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в конце апреля и июньский саммит ЕАЭС.

О чем Путин и Трамп договорились в ходе второго телефонного разговора
Политика
Дональд Трамп и Владимир Путин

Телефонные переговоры между Путиным и Трампом прошли 18 марта. По их итогам Кремль, в частности, заявил, что Путин поддержал идею американского коллеги о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по объектам энергетики, соответствующий приказ был передан военным.

Президент Украины Владимир Зеленский после беседы Трампа и Путина заявил, что Киев подготовит свой ответ на предложение после того, как получит от Вашингтона детали договоренности.

На следующий день Трамп провел по телефону переговоры с Зеленским, в ходе которых они обсудили разговор президента США с Путиным «с целью согласовать запросы и потребности России и Украины». Республиканец назвал эти переговоры «очень хорошими».

Читайте РБК в Telegram.

Трамп пообещал Зеленскому найти дополнительное вооружение для Украины

ЕС представил сценарий большой войны «в масштабах, невиданных с 1945 года»

Возвращение российских военных из украинского плена. Видео

В Кремле обсуждают замену губернатора Свердловской области

Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России

Начальник радиотехнической службы ВМФ задержан ФСБ

МТС закроет аналог YouTube и TikTok

Митинги после ареста мэра Стамбула. Видео

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Владимир Путин Александр Лукашенко Дональд Трамп
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
О чем Путин и Трамп договорились в ходе второго телефонного разговора
Политика
Лукашенко призвал не обольщаться после российско-американских переговоров
Политика
Трамп раскрыл детали разговора с Зеленским
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 90,83 (+3,26) Инвестиции, 19 мар, 17:57 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 82,85 (+1,35) Инвестиции, 19 мар, 17:57
Технический анализ: графики, фигуры и правила их чтенияРБК и Финам, 18:29
Подразделение Sinopec сократило закупки российской нефтиЭкономика, 18:27
Президентом МОК впервые стала женщинаСпорт, 18:27
Бывшего звукорежиссера Эминема обвинили в краже треков рэпераОбщество, 18:21
Муфтий опроверг планы выступления авторов Sigma Boy в «Шатре Рамадана»Общество, 18:19
Генерал Попов написал письмо ПутинуПолитика, 18:14
Путин обсудил с Лукашенко телефонный разговор с ТрампомПолитика, 18:13
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как ИИ помогает фермерам производить вино — Fast CompanyPro, 18:12
В «Акроне» заявили, что не верили в возвращение Дзюбы в сборную РоссииСпорт, 18:02
Официальный курс доллара вырос более чем на ₽1,5 и превысил ₽84Инвестиции, 17:51
Эстонского дипломата вызвали в МИД России из-за осквернения могилПолитика, 17:49
Bloomberg узнал о согласии США на оплату Турцией газа через ГазпромбанкБизнес, 17:36
Против начальника одного из центров Росгвардии завели уголовное делоОбщество, 17:36
МВД Польши рекомендовало гражданам иметь запасы еды и лекарств на три дняПолитика, 17:32