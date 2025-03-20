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Политика ,  
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Захарова заявила, что Россия не намерена нападать на Германию

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Москва будет реагировать на возможные шаги Берлина, направленные на милитаризацию Германии, но не намерена нападать на ФРГ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Горячие головы в Берлине и в других европейских столицах должны отдавать себе отчет в том, что Российская Федерация будет своевременно и жестко реагировать на любые милитаристские устремления в целях предотвращения угроз собственной безопасности. <...> Россия не собирается нападать на Германию», — сказала Захарова.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

13 марта Бундестаг, пока еще заседающий в прежнем составе, рассмотрел законодательную инициативу, предлагающую увеличить расходы на национальную оборону. Берлин намерен как минимум удерживать установленную для стран НАТО планку расходов на оборону в размере 2% ВВП, а в предвыборной программе победившей на недавних выборах ХДС/ХСС прописано, что страна должна увеличить этот показатель до 3%.

В представленном в бундестаге законопроекте отмечено, что конфликт на Украине «изменил ситуацию с безопасностью в Европе». В настоящее время Германия тратит на военные нужды 2,12% ВВП. Окончательное голосование по законопроекту запланировано на 18 марта.

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Мария Захарова МИД Германия милитаризация
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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