Захарова заявила, что Россия не намерена нападать на Германию
Москва будет реагировать на возможные шаги Берлина, направленные на милитаризацию Германии, но не намерена нападать на ФРГ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Горячие головы в Берлине и в других европейских столицах должны отдавать себе отчет в том, что Российская Федерация будет своевременно и жестко реагировать на любые милитаристские устремления в целях предотвращения угроз собственной безопасности. <...> Россия не собирается нападать на Германию», — сказала Захарова.
13 марта Бундестаг, пока еще заседающий в прежнем составе, рассмотрел законодательную инициативу, предлагающую увеличить расходы на национальную оборону. Берлин намерен как минимум удерживать установленную для стран НАТО планку расходов на оборону в размере 2% ВВП, а в предвыборной программе победившей на недавних выборах ХДС/ХСС прописано, что страна должна увеличить этот показатель до 3%.
В представленном в бундестаге законопроекте отмечено, что конфликт на Украине «изменил ситуацию с безопасностью в Европе». В настоящее время Германия тратит на военные нужды 2,12% ВВП. Окончательное голосование по законопроекту запланировано на 18 марта.
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