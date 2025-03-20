Захарова заявила, что Россия не намерена нападать на Германию

Мария Захарова (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Москва будет реагировать на возможные шаги Берлина, направленные на милитаризацию Германии, но не намерена нападать на ФРГ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Горячие головы в Берлине и в других европейских столицах должны отдавать себе отчет в том, что Российская Федерация будет своевременно и жестко реагировать на любые милитаристские устремления в целях предотвращения угроз собственной безопасности. <...> Россия не собирается нападать на Германию», — сказала Захарова.



Читайте РБК в Telegram.