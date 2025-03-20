Умер первый премьер Украины

Витольд Фокин (Фото: Анатолий Пашко / Wikipedia)

Умер первый премьер-министр Украины Витольд Фокин, пишет издание «Страна».



О смерти Фокина сообщила его внучка Мария, политику было 92 года.



Витольд Фокин занимал пост первого премьер-министра независимой Украины с 24 августа 1991 года по 1 октября 1992 года при президенте Леониде Кравчуке.

С 14 ноября 1990 года по 18 апреля 1991 года он был председателем Совета министров УССР, с 18 апреля по 24 августа 1991 года занимал пост премьер-министра УССР.



Витольд Фокин родился в 1932 году, многие годы работал на различных должностях на угольных шахтах Донбасса. После 1971 года работал в Госплане УССР и правительстве республики, став в конце 1990 года его руководителем. Также в 1990–1991 годах был членом ЦК КПСС.

В декабре 1991 года, как премьер-министр Украины, Фокин вместе с президентом республики Леонидом Кравчуком подписал Беловежское соглашение о создании СНГ, фактически означавшее ликвидацию СССР.

В октябре 1992 года ушел в отставку в связи с тем, что Верховная рада Украины выразила его правительству недоверие. С тех пор важных государственных постов не занимал вплоть до августа 2020 года, когда был назначен заместителем представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе.



В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Фокина из ТКГ после его заявлений о том, что он «никогда не был и не будет врагом России» и не видит доказательств того, что та ведет войну с Украиной.