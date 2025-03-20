 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Умер первый премьер Украины

Умер первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин
Витольд Фокин
Витольд Фокин (Фото: Анатолий Пашко / Wikipedia)

Умер первый премьер-министр Украины Витольд Фокин, пишет издание «Страна».

О смерти Фокина сообщила его внучка Мария, политику было 92 года.

Витольд Фокин занимал пост первого премьер-министра независимой Украины с 24 августа 1991 года по 1 октября 1992 года при президенте Леониде Кравчуке.

С 14 ноября 1990 года по 18 апреля 1991 года он был председателем Совета министров УССР, с 18 апреля по 24 августа 1991 года занимал пост премьер-министра УССР.

На Украине заявили о скором дефиците водителей общественного транспорта
Политика
Фото:Spencer Platt / Getty Images

Витольд Фокин родился в 1932 году, многие годы работал на различных должностях на угольных шахтах Донбасса. После 1971 года работал в Госплане УССР и правительстве республики, став в конце 1990 года его руководителем. Также в 1990–1991 годах был членом ЦК КПСС.

В декабре 1991 года, как премьер-министр Украины, Фокин вместе с президентом республики Леонидом Кравчуком подписал Беловежское соглашение о создании СНГ, фактически означавшее ликвидацию СССР.

В октябре 1992 года ушел в отставку в связи с тем, что Верховная рада Украины выразила его правительству недоверие. С тех пор важных государственных постов не занимал вплоть до августа 2020 года, когда был назначен заместителем представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе.

В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Фокина из ТКГ после его заявлений о том, что он «никогда не был и не будет врагом России» и не видит доказательств того, что та ведет войну с Украиной.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп пообещал Зеленскому найти дополнительное вооружение для Украины

ЕС представил сценарий большой войны «в масштабах, невиданных с 1945 года»

Возвращение российских военных из украинского плена. Видео

В Кремле обсуждают замену губернатора Свердловской области

Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России

Начальник радиотехнической службы ВМФ задержан ФСБ

МТС закроет аналог YouTube и TikTok

Митинги после ареста мэра Стамбула. Видео

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Украина смерть политика
Материалы по теме
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
Политика
Кремль не будет направлять Киеву соболезнования из-за смерти Кравчука
Политика
В Киеве простились с Леонидом Кравчуком. Фоторепортаж
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 90,83 (+3,26) Инвестиции, 19 мар, 17:57 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 82,85 (+1,35) Инвестиции, 19 мар, 17:57
Парламент Эстонии не поддержал законопроект о закрытии границы с РоссиейПолитика, 17:00
Сотрудник Росгвардии погиб при атаке дрона в Белгородской областиПолитика, 16:58
Стендапер Останин заявил об избиении при задержании в БелоруссииПолитика, 16:57
Протекционизм в Индии: новые возможности для российского бизнесаОтрасли, 16:55
Россия стала лидером по поставкам нефти в ИндиюБизнес, 16:52
Команда билайн Big Data & AI отметила десятилетие цифровыми подаркамиОтрасли, 16:50
Сборная Японии первой завоевала путевку на ЧМ-2026 по футболуСпорт, 16:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Зеленский оценил возможность встречи России и Украины без посредниковПолитика, 16:50
Захарова заявила, что Россия не намерена нападать на ГерманиюПолитика, 16:45
«Начать с нуля»: как советские архитекторы грезили о новом человекеСтиль, 16:45
Производитель Spice Master отверг превышение уровня микрофлоры в приправеОбщество, 16:36
США конфискуют у главы Gotbit Андрюнина криптовалюту на $23 млнКрипто, 16:36
Госдума отказалась сокращать срок владения жильем для продажи без налогаНедвижимость, 16:35
Медленная продуктивность: как достигать успеха без выгоранияРБК и Dar, 16:33