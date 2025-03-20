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Военная операция на Украине ,  
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На Украине заявили о скором дефиците водителей общественного транспорта

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Военная операция на Украине
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

На Украине с 1 апреля может начаться дефицит водителей общественного транспорта, потому что многие из них потеряют бронь от мобилизации, заявил глава Всеукраинского объединения пассажирских перевозок Игорь Житинский. Его слова передает издание «Страна».

«Ситуация складывается таким образом, что после 1 апреля в некоторых городах вообще некому будет выезжать на маршруты. Есть угроза, что большинство водителей «бросят ключи» и будут искать работу с возможностью бронирования», — заявил Житинский.

По его словам, только 30–40% украинских транспортных предприятий могут обеспечить бронь своим водителям — из-за несоответствия одному из критериев для ее предоставления, а именно средней зарплате работников больше 20 тыс. грн.

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Фото:Олег Петрасюк / пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных Сил Украины / Reuters

Житинский отметил, что в более благополучных регионах, например в Киеве, проблем с бронированием меньше. Он добавил, что, в отличие от государственных и коммунальных предприятий, перевозчики, оформленные как ФЛП (физическое лицо, зарегистрированное как предприниматель), вообще не соответствуют критериям, по которым предоставляется бронирование.

На Украине с 24 февраля 2022 года объявлена всеобщая мобилизация, она продлевается каждые три месяца. В середине мая 2024 года ее ужесточили, в частности был снижен минимальный призывной возраст — с 27 до 25 лет. Верхний порог — 60 лет. Также была отменена категория «ограниченно годных к службе», а мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обязали уточнить данные в ТЦК и носить с собой военный билет.

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Украина Военная операция на Украине бронирование Киев общественный транспорт
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