На Украине заявили о скором дефиците водителей общественного транспорта

Фото: Spencer Platt / Getty Images

На Украине с 1 апреля может начаться дефицит водителей общественного транспорта, потому что многие из них потеряют бронь от мобилизации, заявил глава Всеукраинского объединения пассажирских перевозок Игорь Житинский. Его слова передает издание «Страна».

«Ситуация складывается таким образом, что после 1 апреля в некоторых городах вообще некому будет выезжать на маршруты. Есть угроза, что большинство водителей «бросят ключи» и будут искать работу с возможностью бронирования», — заявил Житинский.

По его словам, только 30–40% украинских транспортных предприятий могут обеспечить бронь своим водителям — из-за несоответствия одному из критериев для ее предоставления, а именно средней зарплате работников больше 20 тыс. грн.



Читайте РБК в Telegram.