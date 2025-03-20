СК завел дело после применения силы к воспитанникам детсада в Краснодаре
Следователи в Краснодаре возбудили уголовное дело по факту применения физической силы к воспитанникам одного из местных детских садов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Краснодарскому краю в телеграм-канале.
По данным ведомства, в местных СМИ распространилась информация о том, что воспитатель детского сада в Краснодаре применяет к детям физическую силу, хватая их за волосы, руки и ноги.
В отношении воспитателя возбуждено дело по ст. 156 Уголовного кодекса — неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Следователь осмотрел место происшествия и изъял записи с камер видеонаблюдения, в том числе с целью установления аналогичных фактов. Дело находится на контроле руководителя краевого следственного управления СК России.
В начале марта текущего года прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту применения «недопустимых методов воспитания» воспитателями одного из городских детских садов.
Проверку ведомство начало после того, как телеграм-канал «Mash на Мойке» опубликовал информацию о том, что педагоги детского сада № 41 Адмиралтейского района скрывали факты травмирования детей, заклеивали воспитанникам рот скотчем и избивали их.
На связь с родителями пострадавших детей руководство учреждения вышло только после обещания обратиться в прокуратуру.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп пообещал Зеленскому найти дополнительное вооружение для Украины
ЕС представил сценарий большой войны «в масштабах, невиданных с 1945 года»
Возвращение российских военных из украинского плена. Видео
В Кремле обсуждают замену губернатора Свердловской области
Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России
Начальник радиотехнической службы ВМФ задержан ФСБ
МТС закроет аналог YouTube и TikTok
Митинги после ареста мэра Стамбула. Видео
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов