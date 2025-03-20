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Общество ,  
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СК завел дело после применения силы к воспитанникам детсада в Краснодаре

Фото: СК России по Краснодарскому краю
Фото: СК России по Краснодарскому краю

Следователи в Краснодаре возбудили уголовное дело по факту применения физической силы к воспитанникам одного из местных детских садов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Краснодарскому краю в телеграм-канале.

По данным ведомства, в местных СМИ распространилась информация о том, что воспитатель детского сада в Краснодаре применяет к детям физическую силу, хватая их за волосы, руки и ноги.

В отношении воспитателя возбуждено дело по ст. 156 Уголовного кодекса — неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Следователь осмотрел место происшествия и изъял записи с камер видеонаблюдения, в том числе с целью установления аналогичных фактов. Дело находится на контроле руководителя краевого следственного управления СК России.

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Фото:Алексей Смышляев / Global Look Press

В начале марта текущего года прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту применения «недопустимых методов воспитания» воспитателями одного из городских детских садов.

Проверку ведомство начало после того, как телеграм-канал «Mash на Мойке» опубликовал информацию о том, что педагоги детского сада № 41 Адмиралтейского района скрывали факты травмирования детей, заклеивали воспитанникам рот скотчем и избивали их.

На связь с родителями пострадавших детей руководство учреждения вышло только после обещания обратиться в прокуратуру.

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Следственный комитет Краснодар детский сад уголовное дело
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