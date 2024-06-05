Суд оставил в силе приговор Кагарлицкому за оправдание терроризма

Кагарлицкого арестовали в июле 2023 года. Сначала ему назначили штраф по делу об оправдании терроризма и отпустили в зале суда, но в феврале 2024 года заменили штраф на пять лет лишения свободы

Борис Кагарлицкий (Фото: Наталия Казаковцева / ТАСС)

Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда оставила в силе приговор социологу Борису Кагарлицкому (Минюст признал его иностранным агентом) по делу об оправдании терроризма, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Ранее Кагарлицкого приговорили к пяти годам колонии. Суд постановил оставить без изменения решение апелляционной инстанции, а кассационную жалобу защиты социолога — без удовлетворения.

Адвокат социолога Константин Ерохов сообщил, что защита намерена обратиться с жалобой на приговор в Конституционный суд, а затем в комиссию по правам человека ООН.

«Нарушен общеправовой принцип справедливости и наказания. Оно чрезмерно суровое. <...> Пять лет — это чрезмерно сурово за ошибку в наименовании», — уточнил Ерохов, чьи слова цитирует журнал «Рабкор» (его главредом является Кагарлицкий).

Кагарлицкого арестовали в июле 2023 года. В отношении него завели дело об оправдании терроризма — ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса. Как пояснил представитель защиты, оно связано с видеороликом социолога о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года.

В декабре Кагарлицкому назначили штраф по делу об оправдании терроризма в размере 609 тыс. руб. и отпустили в зале суда. Однако сторона обвинения оспорила это решение, и 13 февраля 2024 года апелляционный суд заменил социологу штраф на пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

17 апреля социолога этапировали из Зеленограда. В конце мая Ерохин сообщил, что Кагарлицкий находится в исправительной колонии № 4 в Торжке в Тверской области.