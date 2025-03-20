 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию

Песков: Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Владимир Путин принял приглашение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Турцию, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова передает «РИА Новости».

«Есть действительно действующее приглашение президента России, и президент России с признательностью принял это приглашение», — сказал он.

Песков добавил, что сроки визита Путина в Турцию пока не согласованы.

Советник Эрдогана заявил об отсутствии «разрыва» между Россией и Турцией
Политика
Акиф Чагатай Кылыч

О приглашении Эрдогана Путину посетить Турцию рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 27 февраля, после встречи с турецким лидером в Стамбуле. Она отметила, что Эрдоган назвал Путина своим большим другом.

В феврале 2025 года Эрдоган заявил, что Турция продолжит прилагать все усилия по урегулированию конфликта на Украине и рассчитывает на обеспечение мира в 2025 году.

«Мы остаемся приверженными дипломатии и диалогу и надеемся, что этот процесс станет отправной точкой для завершения боевых действий и установления долгосрочного мира», — заявил Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что справедливый и устойчивый мир возможен только при равенстве обеих сторон в переговорном процессе. По его словам, вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе встречи в Анкаре они обсудили возможность посреднической роли и готовность Турции предоставить площадку для переговоров.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп пообещал Зеленскому найти дополнительное вооружение для Украины

ЕС представил сценарий большой войны «в масштабах, невиданных с 1945 года»

Возвращение российских военных из украинского плена. Видео

В Кремле обсуждают замену губернатора Свердловской области

Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России

Начальник радиотехнической службы ВМФ задержан ФСБ

МТС закроет аналог YouTube и TikTok

Митинги после ареста мэра Стамбула. Видео

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Владимир Путин Турция Россия Дмитрий Песков Реджеп Тайип Эрдоган официальный визит приглашение Валентина Матвиенко
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
Валентина Матвиенко фото

Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации
7 апреля 1949 года
Материалы по теме
Стычки с полицией на акции против задержания соперника Эрдогана. Видео
Политика
Главного соперника Эрдогана задержали по делу о коррупции
Политика
Эрдоган не увидел возможности мира без России или без Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 90,83 (+3,26) Инвестиции, 19 мар, 17:57 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 82,85 (+1,35) Инвестиции, 19 мар, 17:57
Пентагон удалит статьи о Холокосте и теракте 11 сентября со своих сайтовПолитика, 13:58
В Минздраве сообщили о состоянии второго пострадавшего в ЭнгельсеПолитика, 13:57
Бывший CEO: 8 вариантов, как продолжить свою карьеруPro, 13:57
Умер поэт, сценарист и драматург Вадим ЖукОбщество, 13:56
Сурков предсказал «русскому миру» расширение и попросил «не надорваться»Политика, 13:51
Кремль заявил о продолжении диалога с США на экспертном уровнеПолитика, 13:48
Посол Турции заявил о сохранении системы «все включено» в турецких отеляхОбщество, 13:45
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Умер Эдди Джордан, в чьей команде в «Формуле-1» дебютировал ШумахерСпорт, 13:42
Как укрепление рубля повлияло на стоимость подержанных автомобилейАвто, 13:39
В Санкт-Петербурге предложили ограничить работу «наливаек» по ночамВино, 13:35
Владелец «Пятерочки» и «Перекрестка» начал нанимать на работу индийцевБизнес, 13:32
Ученого не пустили в США из-за критики Трампа в сообщениях в телефонеПолитика, 13:24
Путин принял приглашение Эрдогана посетить ТурциюПолитика, 13:15
В Пакистане собрались легализовать криптовалюту. Для чего это сделаютКрипто, 13:11