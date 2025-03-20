Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию

Владимир Путин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Владимир Путин принял приглашение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Турцию, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова передает «РИА Новости».

«Есть действительно действующее приглашение президента России, и президент России с признательностью принял это приглашение», — сказал он.

Песков добавил, что сроки визита Путина в Турцию пока не согласованы.



О приглашении Эрдогана Путину посетить Турцию рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 27 февраля, после встречи с турецким лидером в Стамбуле. Она отметила, что Эрдоган назвал Путина своим большим другом.

В феврале 2025 года Эрдоган заявил, что Турция продолжит прилагать все усилия по урегулированию конфликта на Украине и рассчитывает на обеспечение мира в 2025 году.

«Мы остаемся приверженными дипломатии и диалогу и надеемся, что этот процесс станет отправной точкой для завершения боевых действий и установления долгосрочного мира», — заявил Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что справедливый и устойчивый мир возможен только при равенстве обеих сторон в переговорном процессе. По его словам, вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе встречи в Анкаре они обсудили возможность посреднической роли и готовность Турции предоставить площадку для переговоров.