Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию
Владимир Путин принял приглашение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Турцию, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова передает «РИА Новости».
«Есть действительно действующее приглашение президента России, и президент России с признательностью принял это приглашение», — сказал он.
Песков добавил, что сроки визита Путина в Турцию пока не согласованы.
О приглашении Эрдогана Путину посетить Турцию рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 27 февраля, после встречи с турецким лидером в Стамбуле. Она отметила, что Эрдоган назвал Путина своим большим другом.
В феврале 2025 года Эрдоган заявил, что Турция продолжит прилагать все усилия по урегулированию конфликта на Украине и рассчитывает на обеспечение мира в 2025 году.
«Мы остаемся приверженными дипломатии и диалогу и надеемся, что этот процесс станет отправной точкой для завершения боевых действий и установления долгосрочного мира», — заявил Эрдоган.
Президент Турции подчеркнул, что справедливый и устойчивый мир возможен только при равенстве обеих сторон в переговорном процессе. По его словам, вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе встречи в Анкаре они обсудили возможность посреднической роли и готовность Турции предоставить площадку для переговоров.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп пообещал Зеленскому найти дополнительное вооружение для Украины
ЕС представил сценарий большой войны «в масштабах, невиданных с 1945 года»
Возвращение российских военных из украинского плена. Видео
В Кремле обсуждают замену губернатора Свердловской области
Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России
Начальник радиотехнической службы ВМФ задержан ФСБ
МТС закроет аналог YouTube и TikTok
Митинги после ареста мэра Стамбула. Видео
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов