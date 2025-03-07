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Падение режима Асада ,  
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Советник Эрдогана заявил об отсутствии «разрыва» между Россией и Турцией

Советник Эрдогана Кылыч: охлаждения в отношениях Турции и России из-за Сирии нет
Сюжет
Падение режима Асада
Акиф Чагатай Кылыч
Акиф Чагатай Кылыч (Фото: Burhan Ozbilici / AP / ТАСС)

В отношениях Турции и России не было разрыва, заявил советник президента Турции по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч. Его слова передает Milliyet.

Так Кылыч ответил на вопрос журналистки об охлаждении отношений между странами на фоне событий в Сирии. По его словам, Россия и Турция по-разному смотрят на некоторые темы, однако продолжают разговаривать в соответствии с правилами дипломатии — выражая себя, обмениваясь мнениями и выявляя разногласия. Что касается Турции, она «продолжит борьбу с терроризмом в Сирии», если курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) «не сложат оружие», подчеркнул он.

Турция рассматривает курдскую автономию в качестве террористической организации. Анкара опасается, что самоуправление курдов в Сирии может усилить их сепаратистское движение на турецкой территории.

В ночь на 8 декабря 2024 года антиправительственные силы Сирии объявили о захвате Дамаска, в связи с чем президент Башар Асад оставил свой пост. Он получил убежище в России.

В том же месяце министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер сообщил, что новое правительство Сирии считает необходимым расформировать YPG, которые служат основной составляющей «Сирийских демократических сил» (СДС), поддерживаемых США.

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В минувшем январе Эрдоган заявил, что совместная военная операция Турции и нынешних сирийских властей в отношении активизировавшихся в конце прошлого года отрядов народной самообороны «Рабочей партии Курдистана» (РПК) и близких к ним YPG неизбежна, если последние не сложат оружие.

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Турция Россия Сирия дипломатические отношения
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